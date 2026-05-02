Arsenali ka një “plan B” nëse nuk arrijnë transferimin e Alvarez
Arsenali e ka vënë në shënjestër Junior Kroupin si alternativën e preferuar, në rast se marrëveshja e ndërlikuar për Julian Alvarez nuk konkretizohet.
Sulmuesi argjentinas i Atletico Madridit është në krye të listës së dëshirave, por vlerësimi i tij marramendës prej 140 milionë eurosh dhe konkurrenca nga gjigantë si PSG e detyrojnë klubin londinez të kërkojë zgjidhje më pragmatike.
Në këtë skenar, talenti francez i Bournemouth shfaqet si profili ideal për të rigjallëruar repartin ofensiv, i cili pritet të pësojë ndryshime të thella strukturore.
Vetëm 19 vjeç, sulmuesi francez ka treguar aftësi të spikatur për të shënuar në përvojën e tij të parë serioze në elitën e futbollit anglez.
Mikel Arteta kërkon një lojtar me ndikim të menjëhershëm, por edhe me hapësirë të madhe zhvillimi, që garanton suksesin afatgjatë të projektit. Vlerësimi fillestar i futbollistit francez është rreth 40 milionë euro, megjithatë pritet që një garë ofertash t’i rrisë ndjeshëm kërkesat financiare.
Arsenali mund ta shndërrojë këtë transferim në një nga investimet më të mëdha të viteve të fundit, nëse vendos të këmbëngulë fort për ta sjellë në “Emirates”.
Arteta vlerëson në veçanti fuqinë fizike dhe teknikën e rafinuar që sulmuesi ka shfaqur në duelet individuale kundër mbrojtjeve me përvojë.
Synimi i klubit është të integrojë një profil që sjell freski dhe uri për gol, elemente që kanë munguar në momentet vendimtare të sezonit.