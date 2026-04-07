Arsenal në frymën e fundit merr fitore të madhe ndaj Sporting
Ndeshja mes Arsenalit dhe Sporting Lisbonës ofroi një ndeshje të fortë me shumë aksione dhe ritëm, ku londinezët arritën të shënojnë golin vendimtar në fundin e pjesës së dytë (0-1).
Që në minutat e para, Sporting CP krijoi raste të forta. Në minutën e 7-të, Maximiliano Araujo mori një pasim të humbur dhe provoi nga jashtë zone, por topi goditi traversën dhe topi pastaj u largua nga mbrojtja e Arsenalit.
Arsenal pati rast në minutën e 16-të, kur Noni Madueke provoi një gjuajtje nga goditja këndore, por topi u ndal në traversë.
We remain level at the break.
Në minutën e 63-të, Arsenal duket se kishte kaluar në avantazh me një gol të Zubimendit, por goli u anulua nga VAR për pozicion jashtë loje në ndërtim të aksionit.
Gjithsesi, vendimtare për rezultatin erdhi më vonë në pjesën e dytë, kur Arsenal gjeti golin e pranueshëm. Me një aksion të mirë të ndërtuar, ata shënuan dhe siguruan avantazhin minimal 1-0.
Ishte Kai Havertz ai që gjeti golin, i asistuar nga Gabriel Martinelli, duke i dhënë epërsinë e madhe anglezeve.
Ndeshja përfundoi 1-0 për Arsenalin, duke i dhënë atyre avantazhin minimal për ndeshjen e kthimit. /Telegrafi/