Ndeshja mes Arsenalit dhe Sporting Lisbonës ofroi një ndeshje të fortë me shumë aksione dhe ritëm, ku londinezët arritën të shënojnë golin vendimtar në fundin e pjesës së dytë (0-1).

Që në minutat e para, Sporting CP krijoi raste të forta. Në minutën e 7-të, Maximiliano Araujo mori një pasim të humbur dhe provoi nga jashtë zone, por topi goditi traversën dhe topi pastaj u largua nga mbrojtja e Arsenalit.

Arsenal pati rast në minutën e 16-të, kur Noni Madueke provoi një gjuajtje nga goditja këndore, por topi u ndal në traversë.


Në minutën e 63-të, Arsenal duket se kishte kaluar në avantazh me një gol të Zubimendit, por goli u anulua nga VAR për pozicion jashtë loje në ndërtim të aksionit.

Gjithsesi, vendimtare për rezultatin erdhi më vonë në pjesën e dytë, kur Arsenal gjeti golin e pranueshëm. Me një aksion të mirë të ndërtuar, ata shënuan dhe siguruan avantazhin minimal 1-0.

Ishte Kai Havertz ai që gjeti golin, i asistuar nga Gabriel Martinelli, duke i dhënë epërsinë e madhe anglezeve.


Ndeshja përfundoi 1-0 për Arsenalin, duke i dhënë atyre avantazhin minimal për ndeshjen e kthimit.

