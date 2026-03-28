Arrihet marrëveshja mes dy klubeve, Arbër Hoxha pritet t’i bashkohet gjigantit polak
Sulmuesi anësor i Dinamo Zagrebit, Arbër Hoxha është në bisedime të avancuara për t’u transferuar te skuadra e famshme polake Widzew Lodz.
Sipas raportimeve, tashmë është arritur një marrëveshje paraprake me mes dy skuadrave lidhur me transferimin, si dhe janë dakorduar edhe kushtet e kontratës personale të lojtarit.
Marrëveshja do të hyjë në fuqi vetëm nëse Widzew Lodz mbetet në Ekstraklasa (elita e futbollit polak), ndërsa do të anulohet në rast se skuadra bie nga liga.
Hoxha, i cili numëron 22 paraqitje dhe dy gola me Kombëtaren e Shqipërisë, iu bashkua skuadrës kroate nga Slaven Belupo në dimrin e vitit 2024 dhe ka kontratë të vlefshme deri në vitin 2029.
Në sezonin aktual 2025/2026 të SuperSport HNL, ai ka regjistruar gjashtë gola dhe tre asistime në 24 paraqitje.
Sipas “Transfermarkt”, vlera e tij aktuale në treg është 2.5 milionë euro, kurse ka qenë i lidhur me transferimin te klube si Galatasaray, Fenerbahçe dhe Hull City./Telegrafi/