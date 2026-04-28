Arrestohet vëllai i kuzhinierit të famshëm turk Nusret Gokçe - dyshohet për përfshirje në rrjet prostitucioni
Ozgur Gokçe, vëllai i kuzhinierit të famshëm turk, Nusret Gokçe, është arrestuar në Stamboll më 27 prill nën akuzën për lehtësim të prostitucionit të të miturve.
Sipas prokurorisë, rasti është pjesë e një hetimi më të gjerë për prostitucion, të udhëhequr nga Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm në Kuçukçekmece, e cila merret me krime të organizuara dhe terrorizëm.
Hetimi ka nisur më 30 janar me një operacion ndaj personave të dyshuar për ndërmjetësim në prostitucion dhe sigurim të ambienteve për këtë aktivitet.
Autoritetet kanë deklaruar se nga analiza e telefonave të sekuestruar janë zbuluar prova shtesë, përfshirë persona që vepronin si ndërmjetës dhe llogari bankare të përdorura për të mbledhur të ardhura nga prostitucioni.
Pas këtyre gjetjeve, më 17 prill është zhvilluar një tjetër operacion, ku disa persona janë arrestuar, ndërsa të tjerë janë lënë të lirë me masa gjyqësore.
Ozgur është ndaluar zyrtarisht më 27 prill dhe më pas është dërguar në gjykatë me kërkesë për arrest, nën akuzën e lehtësimit të prostitucionit të fëmijëve sipas Kodit Penal turk.
Ai kishte qenë më herët i ndaluar edhe në një tjetër hetim për prostitucion dhe drogë, por ishte liruar pasi kishte mohuar akuzat për përfitim financiar nga ndërmjetësimi i personave. /Telegrafi/