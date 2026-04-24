Policia e Kosovës, përkatësisht hetuesit nga Njësiti i Hetimeve Rajonale në Gjilan me autorizim të Prokurorisë Themelore në Gjilan, kanë zhvilluar një hetim disa mujorë duke ndërmarr veprime hetimore për mbledhjen e provave dhe dëshmive të nevojshme përfshirë edhe përdorimin e masave të fshehta teknike të hetimit.

Policia njofton se si rezultat i këtyre veprimeve është arritur të sigurohen dëshmi dhe prova materiale me dyshime për përfshirje në veprat penale “Fajdeja” dhe ‘’Armëmbajtje pa leje’’ të të dyshuarit B.S. (mashkull kosovar i vitit të lindjes 1959), me banim në komunën e Vitisë.

Me urdhëresë të Gjykatës Themelore në Gjilan, sot më datë 24.04.2026 është realizuar kontroll në shtëpinë dhe objektet përcjellëse të të dyshuarit ku janë gjetur dhe sekuestruar:

• Para të gatshme në vlerë prej pesë mijë (5000) euro,

• Një pistoletë me gas,

• Një pushkë gjuetie (me leje valide)

• Një pistoletë me një karikator dhe katër copë fishekë cal.9X19mm (me leje valide)

• 29 copë fishekë të pushkës së gjuetisë e kalibrit 12 mm,

• 61 copë fishekë të pistoletës e kalibrit 9X19 mm.

Personi i dyshuar është intervistuar në prezencë të avokatit të tij mbrojtës dhe me aktvendim të prokurorit të lëndës është ndaluar në qendrën e ndalimit në afat prej 48 orësh.

Hetimet lidhur me këtë rast janë duke vazhduar. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme