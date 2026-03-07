Arrestimi i Britney Spears - gjenden pilula në makinën e saj, rrezikon burg nëse rezultojnë narkotike
Britney Spears u arrestua këtë javë për drejtim automjeti nën ndikimin e alkoolit (DUI) në Westlake Village, Kaliforni.
Tani, TMZ ka raportuar se në makinën e saj janë gjetur pilula. Sipas faqes, pilulat aktualisht po testohen për të parë nëse përmbajnë ndonjë substancë narkotike.
Faqja gjithashtu raportoi se nëse rezulton se substanca është narkotike, ylli i popit mund të përballet me burg.
Kapja me drogë, veçanërisht gjatë drejtimit të automjetit, mund të çojë në akuza si për posedim droge ashtu edhe për drejtim nën ndikimin e drogës (DUID). Kjo mund të sjellë dënime që variojnë nga 48 orë deri në më shumë se një vit burg, gjoba të mëdha dhe pezullim të patentës, sipas Kann California Law Group.
Por nëse nuk përfshihen substanca narkotike, këngëtarja e hitit Toxic ka shumë gjasa të mos përballet me burgim, ka thënë një avokat për Daily Mail.
Avokati i argëtimit dhe i gjykimeve në Los Angeles, Tre Lovell, i tha Daily Mail:
“Nëse ajo po lëvizte në mënyrë të paqëndrueshme në korsitë e rrugës dhe dyshohet se ka dështuar në testet e maturisë, kjo mbështet faktin që policia e ndaloi dhe e arrestoi, kështu që duket se policët vepruan siç duhet në këtë rast.”
“Pa pasur një aksident apo dëmtim prone, pa një shpejtësi jashtëzakonisht të lartë ose një përqendrim shumë të lartë të alkoolit në gjak, Spears ka shumë pak gjasa të përballet me burg.”
Rezultatet laboratorike ende nuk kanë dalë dhe nuk është përcaktuar nëse ajo ishte vërtet nën ndikim. Por nëse rezulton se ishte, Lovell tha:
“Sa i përket akuzës për DUI, nëse kjo është hera e saj e parë, ka shumë gjasa që ajo të mos marrë dënim me burg.”
“Ajo me shumë mundësi do të vendoset në provë (probation), do të paguajë një gjobë, do të duhet të ndjekë një kurs edukimi për drejtimin nën ndikimin e alkoolit dhe mund të humbasë patentën, përveç nëse bind Departamentin e Automjeteve (DMV) ndryshe në një seancë dëgjimore.”
“Pasi të përfundojë periudhën e provës, të kryejë kurset dhe të paguajë penalitetet, dosja e saj mund të pastrohet.”
“Autoritetet do të shqyrtojnë mënyrën se si ajo u ndalua dhe u arrestua për të parë nëse kishte dyshim të arsyeshëm për ta ndaluar dhe nëse kishte arsye të mjaftueshme për arrestimin. Të gjitha këto do të ndikojnë në vendimin nëse do të ngrihen akuza dhe çfarë lloj akuzash do të jenë.”