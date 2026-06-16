Argjentina e nis mbrojtjen e titullit ndaj Algjerisë - formacionet zyrtare
Argjentina fillon kampanjën në Kupën e Botës ku mbrojtjen e titullit e nis ndaj Algjerisë.
Kampionët në fuqi të Botës ndodhen në Grupin J dhe sfidën e parë e zhvillojnë ndaj Algjerisë në Arrowhead Stadium në Kansas City.
Tanimë janë publikuar edhe formacionet zyrtare për sfidën që nis nga ora 03:00 me kohën tonë lokale, ku Leo Messi e nis si titullar.
Formacionet zyrtare:
Argjentina: Martinez, Montiel, Li. Martinez, Romero, Medina, De Paul, Mac Allister, Enzo Fernandez, Messi, Almada, Lautaro Martinez.
Algjeria: Zidane, Mandi, Ait-Nouri, Belghali, Bensebaini, Chaibi, Boudaoui, Bentaleb, Maza, Gouiri, Hadj Moussa. /Telegrafi/
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