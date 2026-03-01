Ardit Çuni tregon se si e hapi biletën e fatit në edicionin e parë, por që nuk u kuptua nga askush
Ardit Çuni ka qenë pjesë e Big Brother VIP Albania, në edicionin e parë.
Pasi së fundmi u bë virale bileta e Artan Kolës, të cilën e kishte hapur, doli në pah një tjetër gjë që ndodhi vite më parë.
Banori i lartpërmendur zbuloi se kishte një rast të tillë, por që nuk e kishte kuptuar askush.
@arditcuni1 Edhe thoshte Arbana e shkrete “Ardit si mendon e ke apo jo” 😂😂😂😂 #bigbrothervipalbania #qeshmelot ♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men
Në një video në TikTok, ai tregoi gjithë ngjarjen me biletë dhe se e kishte hapur, e që në atë rast kuptoi që bileta e tij është kthyese.
“Biletën e ka hapur kush e ka hapur në kohë të vet dhe askush se mori vesh”, tha ai.
“E dija dhe që kisha biletën kthimi dhe mezi prisja ta përdorja”, shtoi mes tjerash.
Më pas në videon tjetër e zbuloi të gjithë ngjarjen, si e hapi atë dhe se si nuk e kuptoi askush. /Telegrafi/
@arditcuni1 Per detaje tjera kemi part 3 😂 #qeshmelot #bigbrothervipalbania #viraltqr😂 ♬ original sound - Ardit Cuni
