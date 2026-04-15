Arbana Osmani rrezikon dhe shfaqet me gjarpërinj në krahë në emision
Prezantuesja Arbana Osmani ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjete sociale me një fotografi të publikuar në llogarinë e saj zyrtare në Instagram, nga episodi i fundit i “Ferma VIP 3”.
Në imazh, Arbana shihet në skenë duke qeshur, teksa mban në duar një gjarpër të bardhë, ndërkohë që një tjetër gjarpër i madh i qëndron i vendosur rreth qafës dhe shpatullave - një moment që u komentua gjerësisht nga ndjekësit si një nga paraqitjet më të guximshme të saj në këtë sezon.
Ky “rrezik” i Arbanës gjatë prezantimit nuk ishte rastësor. Në episodin e fundit, një nga sfidat kryesore për fermerët VIP ishte pikërisht përballja me gjarpërinjt, duke e kthyer spektaklin në një mbrëmje plot adrenalinë dhe tension. Për ta shoqëruar sfidën dhe për ta sjellë atmosferën edhe më afër publikut, prezantuesja vendosi të bëhej pjesë e momentit, duke i mbajtur gjarpërinjt në trup gjatë transmetimit.
Me këtë veprim, Arbana jo vetëm që e ngriti “temperaturën” e spektaklit, por edhe dha një mesazh të qartë se këtë sezon “Ferma VIP” po vjen me prova gjithnjë e më ekstreme, ku frika dhe guximi testohen në çdo episod.
Fotografia e publikuar ka marrë reagime të shumta, ndërsa ndjekësit e kanë vlerësuar për qetësinë dhe vetëbesimin me të cilin e përballoi situatën, duke e shndërruar një sfidë frikësuese në një moment spektakolar televiziv. /Telegrafi/