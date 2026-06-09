Araujo largohet nga skuadra e Uruguait përpara Kupës së Botës 2026, vëllai i tij kritikon trajnerin e ekipit kombëtar
Përgatitjet e Uruguait për Kupën e Botës kanë marrë një goditje të madhe pasi Ronald Araujo thuhet se u largua nga kampi i ekipit kombëtar dhe u kthye në Barcelonë për trajtim pas një dëmtimi muskulor vetëm disa ditë para fillimit të turneut.
Mbrojtësi i Barcelonës është tani në dyshim serioz për ndeshjen hapëse të Uruguait në Kupën e Botës kundër Arabisë Saudite, me federatën kombëtare që konfirmoi dëmtimin në një përditësim zyrtar.
Situata ka shkaktuar zhgënjim brenda familjes së Araujos.
Menjëherë pasi Uruguai njoftoi humbjen në rrjetet sociale, vëllai i mbrojtësit, Mikael Araujo, kritikoi publikisht trajnerin Marcelo Bielsa.
"Faleminderit që lënduat lojtarët vetëm disa ditë para Kupës së Botës!", shkroi Mikeal në ripostimin e njoftimit mbi dëmtimin e Araujos.
Komenti ka nxitur debat midis mbështetësve të Uruguait përpara turneut, me pyetje që tashmë janë ngritur në lidhje me metodat e përgatitjes së ekipit.
Pavarësisht kësaj pengese, Uruguai shpreson që Araujo do të rikuperohet në kohë për ndeshjet e mbetura të fazës së grupeve kundër Kepit të Gjelbër dhe Spanjës.
Megjithatë, për momentin, një nga mbrojtësit e tyre më të rëndësishëm përballet me një garë me kohën për t’u bërë gati për garën. /Telegrafi/