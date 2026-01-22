Arabia Saudite synon dy përforcime të çmendura, ëndërron Vini Jr e Mo Salah
Liga Profesionale Saudite po përgatit një ofensivë të madhe në tregun e transferimeve këtë verë, me Mohamed Salah dhe Vinicius Jr të identifikuar si dy objektivat kryesorë.
Klubet saudite kanë shqyrtuar tashmë mundësinë e transferimit të Salah gjatë këtij afati, por Liverpooli nuk ka treguar asnjë gatishmëri për negociata. Sulmuesi egjiptian, tashmë 33 vjeç, ende nuk ka vendosur nëse është gati të largohet nga futbolli elitar evropian në fund të sezonit.
Interesi nga Arabia Saudite pritet të intensifikohet gjatë verës, kur klubet do të kenë më shumë fleksibilitet për të realizuar transferime të bujshme, për shkak të skadimit të disa kontratave të profilit të lartë.
Situata e Vinicius Jr po ndiqet gjithashtu nga afër, pasi bisedimet për një kontratë të re me Real Madridin kanë ngecur. Marrëveshja aktuale e brazilianit skadon në vitin 2027, çka e mban ende të hapur të ardhmen e tij.
Ndërsa disa brenda Ligës Saudite e shohin Salah si një ikonë globale që do ta ngrinte ndjeshëm profilin e kampionatit, të tjerë besojnë se Vinicius Jr përfaqëson një investim më strategjik dhe afatgjatë.
Vera pritet të jetë vendimtare për ambiciet e Ligës Profesionale Saudite, e cila synon të vazhdojë afrimin e yjeve më të mëdhenj të futbollit botëror./Telegrafi