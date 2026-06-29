Aprilia dominon Assenin, podium historik dhe fundjavë perfekte në MotoGP
Aprilia Racing dhe RS-GP26 kanë zhvilluar një nga fundjavat më dominuese të tyre në MotoGP, në garën e zhvilluar në Assen, duke konfirmuar formën e jashtëzakonshme të skuadrës italiane.
E shtuna nisi me një rezultat historik në kualifikime, ku Aprilia arriti një “lockout” të pabesueshëm duke zënë katër pozitat e para në start. Jorge Martin siguroi pole position, duke i dhënë tonin një fundjave të jashtëzakonshme për skuadrën.
Momentumi pozitiv vazhdoi edhe në Sprint Race, ku pilotët e Aprilias ishin protagonistë absolutë. Raul Fernandez triumfoi, i ndjekur nga Ai Ogura, ndërsa Marco Bezzecchi dhe Jorge Martin përfunduan gjithashtu në top 5, duke konfirmuar dominimin e plotë të RS-GP26 në pistë.
Kulmi i fundjavës erdhi në garën kryesore të së dielës, ku Aprilia realizoi një podium të plotë historik.
Ai Ogura fitoi garën, i ndjekur nga Raul Fernandez dhe Jorge Martin, duke i dhënë skuadrës një “1-2-3” të paharrueshëm në Assen.
Ky sukses shënon gjithashtu një moment të veçantë për Ai Ogura, i cili bëhet piloti i parë japonez që fiton në MotoGP pas më shumë se dy dekadash.
Për Jorge Martin, kjo fundjavë ishte gjithashtu vendimtare, pasi ai mori pole position-in e parë me Aprilia Racing dhe u ngjit në krye të renditjes së përgjithshme të kampionatit.
Nga ana tjetër, Aprilia vazhdon të shkruajë histori, duke arritur një tjetër rezultat rekord në MotoGP dhe duke treguar se RS-GP26 është aktualisht një nga motorët më konkurrues në pistë.
Një fundjavë perfekte në Assen, që konfirmon Aprilia-n si një nga forcat kryesore të sezonit. /Telegrafi/