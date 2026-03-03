Apple mund të përdorë serverat e Google për të ruajtur të dhëna për Siri-n e saj të përmirësuar të inteligjencës artificiale
Apple i ka kërkuar Google-it të hetojë ngritjen e serverave në qendrat e saj të të dhënave për të ekzekutuar një version të ardhshëm të Siri-t të mundësuar nga Gemini, raporton The Information.
Aktualisht, Apple i dërgon pyetjet e saj më komplekse të inteligjencës artificiale te Private Cloud Compute, një sistem që funksionon në serverat e Apple duke përdorur çipa silikoni Apple.
Sot, vetëm 10% e kapacitetit të Private Cloud Compute të Apple thuhet se është në përdorim mesatarisht, transmeton Telegrafi.
Përdorimi është aq i ulët sa disa serverë të destinuar për sistemin cloud të AI të Apple janë ende në depo dhe nuk janë instaluar ende.
Kjo mund të ndryshojë me shpejtësi me lansimin e versionit të gjeneratës së ardhshme të Siri, i cili mund të rrisë kërkesat e Apple për cloud computing.
Apple thuhet se ka vuajtur nga një ngurrim kulturor për të forcuar infrastrukturën e saj cloud për vite me radhë, duke çuar në largimin e disa ekspertëve kryesorë të cloud nga kompania, siç është Patrick Gates.
Gates ishte pionier i idesë së sjelljes së çipave Apple në qendrat e të dhënave, të cilat më vonë formuan bazën e Private Cloud Compute.
Kompania ende përqendrohet fuqimisht në pajisjet harduerike dhe veçoritë e konsumatorit në vend të teknologjive të tyre mbështetëse të cloud-it, pavarësisht rritjes së shërbimeve, duke rezultuar në një neglizhencë të nevojës për kapacitet shtesë.
Në kohën kur Apple e kuptoi se duhej të përdorte cloud-in për të mbështetur përpjekjet e saj të IA-së, infrastruktura e saj e brendshme e IA-së "po fillonte të kalbej".
Kompania ishte në mes të procesit të çmontimit të serverëve të vjetër të mundësuar nga Nvidia. I kombinuar me presionin financiar, kjo e çoi kompaninë të drejtohej gjithnjë e më shumë te ofruesit e palëve të treta si Amazon.
Për vite me radhë, Apple i ndaloi inxhinierët e saj të IA-së nga teknologjitë cloud të Google për shkak të shqetësimeve për privatësinë. Shefi i softuerit të Apple, Craig Federighi, vazhdimisht e vuri veton Google Cloud si një opsion për kërkesat e saj të informatikës IA.
Në vitin 2023, Google bëri ndryshime në sistemet e saj të sigurisë që plotësonin shqetësimet e Apple për privatësinë. Apple më pas filloi të përvetësonte infrastrukturën cloud të Google për inteligjencën artificiale.
Çështja është përkeqësuar nga problemet me Private Cloud Compute, e cila kërkon më shumë kohë për t'u përditësuar sesa serverët e tjerë.
Për më tepër, çipat që përdoren aktualisht në serverët Private Cloud Compute janë projektuar për pajisjet e konsumatorit dhe nuk janë të optimizuar për rrjedhat e punës së IA-së, që do të thotë se ato nuk janë të pajisura mirë për të ekzekutuar modele të mëdha si Gemini.
Apple tani dëshiron të jetë e përgatitur për një rritje të mundshme të përdorimit të inteligjencës artificiale në pajisjet e saj kur versioni më i fuqishëm i Siri-t, i bazuar në Gemini, të debutojë më vonë këtë vit, duke motivuar kërkesën që Google të ekzekutojë Siri-n direkt në serverat e saj. /Telegrafi/