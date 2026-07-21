Anthony Joshua kundër Kristian Prenga – gjithçka që duhet të dini për superduelin në Arabinë Saudite
Një nga emrat më të njohur të boksit, Anthony Joshua rikthehet në ring këtë fundjavë, ku do të përballet me boksierin shqiptar Kristian Prenga në një duel që mund t’i hapë rrugën superpërballjes së shumëpritur me Tyson Furyn.
Ish-kampioni i botës në peshat e rënda do të zhvillojë ndeshjen e tij të parë pas rikthimit në stërvitje, pas aksidentit tragjik automobilistik në dhjetor, ku humbën jetën dy miq të tij të ngushtë.
Para kësaj ngjarjeje, Joshua kishte mposhtur me nokaut Jake Paul në një duel që tërhoqi vëmendjen e madhe të publikut.
Nëse fiton ndaj Prengës, britaniku pritet të finalizojë duelin e madh me Tyson Furyn, për të cilin mediat britanike raportojnë se marrëveshja tashmë është arritur.
Kur dhe ku zhvillohet ndeshja?
Përballja mes Anthony Joshuas dhe Kristian Prengës do të zhvillohet të shtunën, më 25 korrik, në Jeddah Superdome të Jeddahut, në Arabinë Saudite.
Hyrja e boksierëve në ring pritet të nisë jo më herët se ora 22:00 sipas kohës britanike, ndërsa eventi do të transmetohet drejtpërdrejt në platformën DAZN për shikuesit në mbarë botën.
Në program janë plot 13 duele, ndërsa ndeshja kryesore e mbrëmjes do të jetë ajo mes Joshuas dhe Prengës.
Joshua favorit, por Prenga premton befasi
Joshua konsiderohet favorit i madh për këtë duel. Katër humbjet e vetme në karrierën e tij kanë ardhur ndaj emrave të mëdhenj si Andy Ruiz Jr., Oleksandr Usyk (dy herë) dhe Daniel Dubois.
Megjithatë, Kristian Prenga hyn në ring me një bilanc mbresëlënës prej 20 fitoresh dhe vetëm një humbjeje, ndërsa të gjitha fitoret i ka arritur me nokaut.
Boksieri shqiptar, 196 centimetra i gjatë, beson se mund të shkaktojë një nga surprizat më të mëdha të vitit.
Çfarë thanë dy boksierët?
Joshua u shpreh i lumtur për rikthimin në ring dhe theksoi se ndihet gati për kapitullin e ri të karrierës.
"Nuk është sekret që kam marrë pak kohë për t’u konsoliduar dhe për t’u rindërtuar, në mënyrë që të jem gati të rikthehem në ring. Sot është hapi i radhës në këtë rrugëtim. Jam i lumtur që kam arritur marrëveshje për disa ndeshje, duke nisur me 25 korrikun në Arabinë Saudite. Mezi pres të garoj dhe të vazhdoj aty ku e lashë", deklaroi ai.
Nga ana tjetër, Prenga beson se Joshua ka bërë gabim duke e zgjedhur si kundërshtar.
"Anthony Joshua është një boksier i madh, por ka bërë një gabim të madh duke më zgjedhur mua si kundërshtar. Kjo është ajo lloj ndeshjeje që ndryshon gjithçka në jetën time dhe në jetën e tij".
"E di që ata kanë plane të mëdha pas kësaj ndeshjeje. E di që po më nënvlerësojnë dhe kjo më pëlqen. Do t'ua prish planet dhe do ta befasoj botën këtë korrik në Arabinë Saudite", deklaroi boksieri shqiptar.
Kush ndeshet para meçit Anthony Joshua vs Kristian Prenga?
Karta e plotë përmban 13 luftime, dhe ato janë të mbushura me talent, por që kjo listë mund të ndryshojë?
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