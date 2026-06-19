Anne Hathaway shtatzënë për herë të tretë, rikthehet në vëmendje historia e dashurisë me Adam Shulman
Anne Hathaway ka bërë të ditur se është në pritje të fëmijës së saj të tretë me bashkëshortin Adam Shulman, duke ndarë lajmin e ëmbël me ndjekësit e saj në Instagram.
Aktorja e njohur dhe Shulman janë të martuar që nga viti 2012 dhe tashmë janë prindër të dy djemve, Jonathan dhe Jack.
Lajmi për zgjerimin e familjes ka rikthyer vëmendjen te historia e dashurisë së çiftit, e cila nisi në vitin 2008.
Anne dhe Adam u njohën përmes një miku të përbashkët, në një periudhë të vështirë për aktoren.
Më vonë, Hathaway ka pranuar se që në takimin e parë e kuptoi se ai ishte “dashuria e jetës së saj”. Çifti u fejua në vitin 2011 dhe u martua një vit më vonë në Big Sur të Kalifornisë.
Pavarësisht se qëndron larg vëmendjes mediatike, Adam Shulman ka ndërtuar një karrierë si aktor, producent filmash dhe stilist bizhuterish.
Ai ka bashkëpunuar edhe me Anne në filmin “Song One” dhe është themelues i markës së bizhuterive James Banks Design.
Të njohur për jetën e tyre të qetë familjare, Anne Hathaway dhe Adam Shulman po përgatiten të mirëpresin anëtarin më të ri të familjes së tyre. /Telegrafi/