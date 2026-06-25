Angelina Jolie sjell histori personale në filmin “Couture”
Angelina Jolie në filmin e ri “Couture” sjell elemente personale dhe emocionale.
Ajo luan regjisoren amerikane Maxine, jeta e së cilës ndryshon kur udhëton në Paris gjatë Javës së Modës.
Udhëtimi i Maxine në Paris ndodh paralelisht me një projekt të rëndësishëm në të cilin ajo po punon, një romancë me një koleg francez dhe një diagnozë të frikshme të kancerit të gjirit, të cilën e mëson përmes telefonit gjatë ditës së punës.
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Tema e filmit lidhet edhe me jetën private të Jolie, pasi në vitin 2013 ajo iu nënshtrua një mastektomie parandaluese të dyfishtë për shkak të gjenit BRCA1 dhe historisë familjare të sëmundjes.
Nëna e saj, Marcheline Bertrand, vdiq nga kanceri i vezoreve dhe i gjirit në vitin 2007, ndërsa tezja dhe gjyshja e saj gjithashtu kanë ndërruar jetë nga kjo sëmundje.
"Couture" do të vijë në kinema pas premierës në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit në Toronto në shtator 2025.
Në film, të cilin Jolie e ka edhe bashkë-prodhuar, luajnë Ella Rumpf, Garance Marillier, Anyier Anei dhe Vincent Lindon.
Jolie në një intervistë të mëparshme për Variety tha se ka mbajtur një varëse të nënës së saj për t’u ngushëlluar gjatë xhirimeve.
“Ajo më duket si një film shumë personal. Ndihet sikur në mendjen time ndoshta është i vetmi film që nuk ndihet si film”, tha ajo.
Pas “Couture”, Jolie do të punojë në disa projekte të tjera, përfshirë “Sunny” dhe adaptimin e romanit skandinav “Anxious People”. /Telegrafi/