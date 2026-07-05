Ancelotti konfirmon lajme të mira dhe të këqija për tifozët përpara ndeshjes midis Brazilit dhe Norvegjisë
Formacioni i Brazilit pritet të pësojë disa ndryshime për ndeshjen e 1/8 së finales kundër Norvegjisë, krahasuar me skuadrën që mposhti Japoninë në fazën e 1/16 së finales.
Arsyeja kryesore është mungesa e mesfushorit Lucas Paquete, i cili është i dëmtuar.
Nga ana tjetër, lajme pozitive vijnë për Raphinhan, i cili është rikthyer në stërvitje të premten pas dy javësh pauze për shkak të një dëmtimi në tendinën e gjurit, të pësuar në pjesën e parë të ndeshjes së fazës së grupeve ndaj Haitit.
Trajneri Carlo Ancelotti konfirmoi se sulmuesi është i gatshëm për ekipin, por ende jo në 100% të formës.
“Raphinha po rikuperohet shumë mirë. Nuk është ende plotësisht i gatshëm, por është në dispozicion për të qenë në stol dhe për të marrë disa minuta ose për të ndihmuar në momente të caktuara”, u shpreh Ancelotti.
Rikthimi i Raphinhas, së bashku me praninë e Neymarit që gjithashtu është i gatshëm, i jep Brazilit më shumë opsione në repartin ofensiv në prag të fazës nokaut.
Megjithatë, brazilianët do të duhet të përballen pa Paquetan, i cili pësoi një dëmtim në muskujt e pasmë të kofshës gjatë fitores 2-1 ndaj Japonisë.
“Nuk kemi një lojtar me cilësitë e Lucas Paquetas, ndaj duhet ta zëvendësojmë me një profil tjetër. Në këtë aspekt kemi karakteristika të ndryshme te lojtarët si Danilo, Gabriel, Matheus Cunha apo Ederson”, shtoi Ancelotti.
Sa i përket yllit norvegjez Erling Haaland, trajneri italian theksoi se mbrojtja e tij është e përgatitur mirë për rrezikun që paraqet sulmuesi.
“Nuk kam nevojë t’ua shpjegoj mbrojtësve të mi si luan Haaland. Ata e njohin shumë mirë, pasi janë përballur shpesh me të”, tha ai.
Ndeshja mes Brazilit dhe Norvegjisë në 1/8 e finales së Kupës së Botës zhvillohet sonte në ora 22:00. /Telegrafi/