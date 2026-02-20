Amerikanët thyejnë rekord botëror - 28 orë luajtje pickleball pa ndërprerje
Dy meshkuj nga Michigan thyejnë rekord botëror duke luajtur pickleball për 28 orë rresht.
Një çift sportistësh nga Michigan, SHBA, ka vendosur një rekord të ri botëror Guinness për kohën më të gjatë të luajtur me radhë në një ndeshje të vetme pickleball.
Ata luajtën 28 orë pa ndërprerje, duke thyer rekordin e mëparshëm dhe duke tërhequr vëmendjen e komunitetit të këtij sporti në rritje të shpejtë.
Pickleball është një sport që kombinon elemente të tenisit, ping-pongut dhe badmintonit dhe është duke u bërë gjithnjë e më popullor në Shtetet e Bashkuara dhe më gjerë.
Rekordi i mëparshëm për maratonën më të gjatë në pickleball (solo) ishte më i shkurtër dhe tani është vendosur si një standard i ri për atletët që duan të sfidojnë kufijtë e durimit fizik dhe të fokusit. /Telegrafi/