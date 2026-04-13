Ambasadorja izraelite publikon pamjet e disa njerëzve që tentuan të djegin një sinagogë në Shkup
Ambasadorja izraelite në Maqedoni, Vivian Eisen, publikoi një video të përpjekjes për t'i vënë flakën sinagogës në Shkup.
Në video shihen dy persona që kërcejnë mbi një gardh dhe i afrohen hyrjes së ndërtesës. Pastaj ata spërkasin lëng të ndezshëm, pastaj hedhin një pishtar dhe ndezin zjarr.
“Një incident thellësisht shqetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945, godet vetë vlerat e bashkëjetesës që komuniteti hebre i vlerëson. Unë mbështes komunitetin dhe u bëj thirrje autoriteteve të vendit të nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë”, tha ambasadori Eisen, i cili gjithashtu postoi videon në platformën X.
A deeply troubling antisemitic incident in North Macedonia—the first since 1945—strikes at the very values of coexistence the Jewish community upholds.
I stand with the community and trust the authorities will act swiftly to bring those responsible to justice.@TimcoMucunski… https://t.co/Pj6QmnJauf
— Vivian Aisen 🇮🇱 (@VivianAisen) April 12, 2026
