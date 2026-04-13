Ambasadorja izraelite në Maqedoni, Vivian Eisen, publikoi një video të përpjekjes për t'i vënë flakën sinagogës në Shkup.

Në video shihen dy persona që kërcejnë mbi një gardh dhe i afrohen hyrjes së ndërtesës. Pastaj ata spërkasin lëng të ndezshëm, pastaj hedhin një pishtar dhe ndezin zjarr.

“Një incident thellësisht shqetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945, godet vetë vlerat e bashkëjetesës që komuniteti hebre i vlerëson. Unë mbështes komunitetin dhe u bëj thirrje autoriteteve të vendit të nxjerrin përgjegjësit para drejtësisë”, tha ambasadori Eisen, i cili gjithashtu postoi videon në platformën X.


