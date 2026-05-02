Festë me rreth 100 të rinj në Perqevë të Shtërpcës, Policia gjatë kontrollit gjen kokainë, ekstazë e marihuanë
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë kontrollit në një festë të të rinjve në fshatin Perqevë të Shtërpcës ka gjetur kokainë, ekstazë e marihuanë.
Rasti ka ndodhur më 30 prill 2026 në ora 23:15.
“Policia i është përgjigjur një informate se gjatë një feste të disa të rij janë duke u përdorur substanca narkotike. Në vendin e ngjarjes kanë hasur rreth 100 persona të cilët posa ka intervenuar policia janë shpërndarë në drejtime të ndryshme”, thuhet në raport.
Gjatë kontrollit në hapësirat e jashtme në një livadh dhe në një garazh janë gjetur dhe sekuestruar: 4.2 gramë substancë që dyshohet të jetë narkotike e llojit marihuanë, 22.7 gramë substancë e dyshuar narkotike e llojit ekstazë dhe 0.7 gram substancë narkotike e llojit kokainë.
Nuk raportohet për të arrestuar. Në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet të hetohet. /Telegrafi/