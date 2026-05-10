Amanda Holden mahnit me fustanin transparent në gjysmëfinalen live të “Britain’s Got Talent”
Amanda Holden tërhoqi vëmendjen me paraqitjen e saj në gjysmëfinalen live të Britain's Got Talent, ku u shfaq me një fustan transparent dhe shumë të guximshëm.
Moderatorja dhe anëtarja e jurisë, 55 vjeçe, pozoi me vetëbesim para kamerave, ndërsa veshja e saj me detaje të ndritshme dhe transparente ekspozonte të brendshmet, duke shkaktuar reagime të shumta në rrjet.
Në skenë, Amanda iu bashkua pjesës tjetër të jurisë, ku përfshiheshin Simon Cowell, Alesha Dixon dhe KSI, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, Simon Cowell ka rikthyer së fundmi në vëmendje audicionin ikonik të Susan Boyle në vitin 2009, duke pranuar se reagimi i tij dhe i jurisë ndaj saj ishte i gabuar dhe paragjykues.
Susan Boyle, e cila u bë një fenomen global pas interpretimit të “I Dreamed A Dream”, ka ndërtuar një karrierë shumë të suksesshme ndër vite.
Sipas raportimeve, pasuria e saj vlerësohet rreth 35 milionë euro, të ardhura të siguruara nga albumet, koncertet dhe paraqitjet televizive. /Telegrafi/