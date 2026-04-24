Alvaro Arbeloa as nuk po e fton më, Real Madridi ia vendos çmimin yllit të skuadrës
Real Madridi ka vendosur çmimin për Dani Ceballosin para një largimi të mundshëm gjatë verës, ndërsa klubi synon të përfitojë financiarisht nga mesfushori spanjoll.
Sipas Diario AS, “Los Blancos” kanë caktuar 15 milionë euro si çmim të kërkuar për 29-vjeçarin, i cili po hyn në vitin e fundit të kontratës dhe kjo verë konsiderohet si mundësia e fundit për të siguruar një tarifë transferimi.
Ceballos ka hasur vështirësi të mëdha për minuta të rregullta këtë sezon, sidomos nën drejtimin e Alvaro Arbeloas, duke u paraqitur vetëm pesë herë.
Raportimet flasin edhe për tensione mes lojtarit dhe trajnerit, pasi mesfushori së fundmi u la jashtë skuadrës në ndeshjen ndaj Real Betisit.
Si klubi, ashtu edhe lojtari thuhet se tashmë janë në një mendje për një ndarje në verë, pas disa vitesh të shoqëruara me paqëndrueshmëri dhe probleme me lëndime.
Interesimi për Ceballosin po rritet, me Ajaxin që përmendet si një nga klubet që po e monitoron situatën e tij.
Ndërkohë, një rikthim te Real Betis vlerësohet si i pamundur, kryesisht për shkak të tarifës së transferimit që kërkon Real Madridi./Telegrafi/