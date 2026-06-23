Algjeria fiton me përmbysje kundër Jordanisë dhe mbetet në garë për një vend në fazën eliminatore të Kupës së Botës
Pas një kthese në pjesën e dytë të ndeshjes së Grupit J, lojtarët e Algjerisë mposhtën Jordaninë me rezultat 2-1 dhe mbetën në garë për t'u kualifikuar në fazën eliminatore të Kupës së Botës.
Në pjesën e parë u shënua një gol, dhe topi përfundoi pas shpinës së portierit Alziz Luca Zidane në minutën e 36-të kur ai u prit nga Nizar Al Rashdan.
Duket se Jordania do të ishte ajo që do të luftonte për një vend në fazën e1/16-tes në raundin e fundit, por Algjeria bëri një kthesë dhe i la pa asnjë shans për të shkuar më tej.
Në minutën e 69-të, Nadir Benbouali shënoi për ta çuar rezultatin në barazim 1-1, dhe në minutën e 82-të, Amine Gouiri shënoi për t’i dhënë Algjerisë fitoren 2-1.
Algeria claim all three points! 🇩🇿#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 23, 2026
Algjeria do të luajë kundër Austrisë në raundin e fundit (28 qershor në orën 04:00) dhe me një fitore do të avanconte si skuadra e vendit të dytë, por ka një shans të mirë për ta bërë këtë edhe me një barazim si skuadra e vendit të tretë.
Konkretisht, Argjentina siguroi vendin e parë, dhe në rast barazimi në atë ndeshje, Austria do të vazhdonte në vendin e dytë, dhe Algjeria ka shumë të ngjarë të ishte një nga tetë ekipet më të mira të vendit të tretë. /Telegrafi/