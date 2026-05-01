Alessandra Ambrosio mahnit me bikini në Bali, fansat aludojnë për fejesë sekrete
Alessandra Ambrosio ka tërhequr vëmendjen e rrjeteve sociale me paraqitjen e saj të fundit gjatë pushimeve në Bali, ku u shfaq me bikini shumëngjyrëshe dhe stil të relaksuar në plazh.
Supermodelja 45-vjeçare ndau një seri fotografish në Instagram, ku shihej duke shijuar diellin, detin dhe atmosferën tropikale, ndërsa tregonte edhe fizikun e saj të tonifikuar dhe buzëqeshjen karakteristike.
Në disa nga imazhet, ajo u pa duke pozuar në plazh, si dhe duke u relaksuar pranë oqeanit, duke dhënë një “arratisje të lumtur” siç e përshkroi vetë në mbishkrimin e postimit, shkruan DailyMail.
Kjo paraqitje vjen mes spekulimeve se ajo mund të jetë fejuar në mënyrë sekrete me stilistin e bizhuterive Buck Palmer, pasi çifti është parë me unaza të ngjashme në gishtat e martesës gjatë postimeve të fundit.
Ambrosio dhe Palmer janë në një lidhje që nga fundi i vitit 2024 dhe shpesh ndajnë momente së bashku në rrjetet sociale, duke ndezur vazhdimisht thashetheme për një hap më serioz në marrëdhënien e tyre. /Telegrafi/