Rihanna tërhoqi vëmendjen me një fustan bronzi teksa shoqëroi partnerin ASAP Rocky në një ceremoni
Rihanna tërhoqi vëmendjen me një fustan bronzi me dekolte të theksuar, ndërsa mbështeti partnerin e saj, A$AP Rocky, i cili u nderua me çmimin e parë Tribeca X Filmmaker of the Year të martën.
Interpretuesja e hitit Only Girl dukej mahnitëse me fustanin prej kamoshi që theksonte linjat e saj trupore. Fustani kishte një dekolte të thellë dhe ajo u fotografua teksa largohej nga festivali i mbajtur në Spring Studios në New York.
Rihanna e kombinoi paraqitjen me një xhaketë lëkure në të njëjtën ngjyrë dhe e kompletoi dukjen me një palë sandale bronzi me rripa.
Nëna e tre fëmijëve zgjodhi gjithashtu një palë syze dielli dhe e pasuroi stilin e saj me një gjerdan të trashë me shkëlqim dhe një byzylyk të përshtatshëm.
Me flokët e errët të stiluar në onde, Rihanna u shoqërua nga ekipi i saj i sigurisë drejt një automjeti që e priste jashtë festivalit.
Ndërkohë, partneri i saj A$AP Rocky u pa pak çaste më vonë, i veshur me një këmishë të bardhë të gjerë, të cilën e kishte lënë jashtë pantallonave të zeza.