Alban Hyseni deklaron pasurinë, dy banesa - truall dhe të hyra familjare nga sektori privat
Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin 2026 në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit.
Sipas regjistrit të publikuar, profili financiar i tij paraqitet i qëndrueshëm, i bazuar në pasuri të paluajtshme të blera dhe të hyra familjare nga sektori i shëndetësisë dhe biznesi privat.
Pasuria e paluajtshme, banesa dhe truall në pronësi të përbashkët
Hyseni ka deklaruar tri asete kryesore të paluajtshme, të gjitha në pronësi të përbashkët:
- Një banesë me sipërfaqe prej 83.30 metra katrorë, e blerë në vitin 2017, me vlerë 45,000 euro
- Një banesë tjetër prej 54.30 metra katrorë, e blerë në vitin 2021, me vlerë 48,000 euro
- Një tokë (truall) me sipërfaqe prej 5.38 ari, e blerë në vitin 2021, me vlerë 22,000 euro
Në kategorinë e pasurisë së luajtshme, ai ka deklaruar:
- Një veturë të tipit Audi, të blerë në vitin 2021, me vlerë prej 13,500 eurosh
Të hyrat vjetore, burime nga sektori publik dhe privat
Të hyrat e familjes Hyseni gjatë vitit raportues paraqesin një kombinim të pagës nga buxheti i shtetit dhe të ardhurave nga sektori privat:
- Paga neto si kryetar komune: 16,389.84 euro (bazuar në të hyrat mujore prej 1,365.82 euro)
- Të hyrat nga sektori privat: bashkëshortja ka realizuar 6,000 euro fitim nga biznesi dhe 4,800 euro pagë nga kompania “Smile Physiotherapy and Baby SPA”
- Shtesat dhe pensionet: 720 euro shtesa për fëmijë (për tre fëmijë) dhe 1,200 euro pension i prindit
Detyrimet financiare
Sipas deklarimit, Alban Hyseni nuk ka asnjë detyrim financiar (kredi) në emër të tij apo të anëtarëve të familjes për këtë periudhë raportuese.
Po ashtu, ai ka bërë të ditur se angazhimi i tij si kryetar i Qendrës së Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Gjilan është pa pagesë.
Ky deklarim bëhet në kuadër të obligimeve ligjore për zyrtarët e lartë publikë, me qëllim rritjen e transparencës dhe llogaridhënies ndaj qytetarëve. /Telegrafi/