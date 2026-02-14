Alba flet për daljen nga BBVK dhe vendimin për mbulesën: Do të takohem me hoxhallarë të këshillohem
Pas deklaratës së saj brenda Big Brother VIP Kosova se do të mbulohej, Alba dha një live në rrjete sociale ku tregoi arsyet e daljes së saj dhe vendimin për mbulesën.
Ajo tha: “Arsyeja se pse kam dalë, është që kam pak dinjitet dhe nuk do të lejoj që askush në këtë jetë të fitojë në kurrizimin tim. Dhe nuk do të doja aspak që dikush t’i zë karriket e fitores në kurrizimin tim”.
Për pjesën e mbulesës, Alba sqaroi: “Për ata që mendojnë se mbulesa ka qenë pjesë e lojës ose që mund të më kenë detyruar, aspak jo. Zgjedh fytyrën time para Zotit”.
Ajo shtoi gjithashtu: “Në momentin që dola jashtë, mu sugjerua të takoj hoxhallarë që të marr këshilla se a jam në moment për të vendosur mbulesën; mua, si ndjesi, më ka ardhur vetë”.
Deklaratat e Albas tregojnë vendosmërinë e saj për të vepruar sipas bindjeve dhe ndjesive personale, pavarësisht presionit dhe komenteve të jashtme. /Telegrafi/