Alarm te Brazili: Neymar mund të humbasë të gjithë fazën e grupeve të Botërorit
Ka shqetësime në kampin e Kombëtares së Brazilit të drejtuar nga Carlo Ancelotti se ylli i skuadrës, Neymar, mund të mos jetë i gatshëm për të gjithë fazën e grupeve të Kampionatit Botëror 2026.
Sulmuesi i Santosit dhe ish-lojtari i Barcelonës e PSG-së vazhdon të mos stërvitet me ekipin, vetëm një ditë para ndeshjes hapëse të Brazilit kundër Marokut.
Problemet me lëndimet vazhdojnë ta shoqërojnë Neymarin në atë që pritet të jetë Botërori i fundit i karrierës së tij. 34-vjeçari nuk ka arritur të luajë më shumë se dy ndeshje radhazi në kampionat me klubin e tij gjatë këtij viti kalendarik, për shkak të gjendjes fizike.
Pavarësisht kësaj, Carlo Ancelotti vendosi ta përfshijë Neymarin në listën e Brazilit për Botërorin 2026 në Amerikën e Veriut, edhe pse lojtari po vuante nga një lëndim në pulpë të pësuar te Santosi.
Sipas raportimeve të Sky Sport Italia, Neymar ende nuk është rikthyer në stërvitje me grupin në prag të përballjes me Marokun, finalistët e katërt të Botërorit 2022.
Kjo e bën pothuajse të pamundur aktivizimin e tij në ndeshjen e parë të Brazilit, ndërsa raporti sugjeron se Ancelotti mund të detyrohet të bëjë pa Neymarin gjatë gjithë fazës së grupeve.
Brazili do të përballet me Haitin më 20 qershor në Filadelfia, ndërsa ndeshjen e fundit të grupit do ta luajë kundër Skocisë më 24 qershor./Telegrafi/