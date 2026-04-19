Aktorja kritikon Timothée Chalamet për komentet e tij mbi baletin dhe operën: Shpresoj ta takojë një ditë
Charlize Theron kritikoi Timothée Chalamet për komentet e tij për baletin dhe operën.
Aktorja e “Monster” — e cila njihet se është trajnuar në balet — tha për New York Times në një intervistë të re të shtunën se kërcimi ishte “ndoshta një nga gjërat më të vështira që [ajo] ka bërë ndonjëherë”.
“Kërcimtarët janë superheronj. Ajo që ata i bëjnë trupit të tyre në heshtje të plotë,” tha ajo, ndërsa intervistuesi u përgjigj: “Na fal, Timothée Chalamet.”
“Oh Zot shpresoj ta takoj një ditë”, tha Theron, 50 vjeç.
“Ishte një koment shumë i pamatur për një formë arti — dy forma arti — që ne duhet t’i mbështesim vazhdimisht, sepse, po, ato e kanë të vështirë,” shtoi ajo.
“Por pas 10 vitesh, inteligjenca artificiale do të jetë në gjendje të bëjë punën e Timothée-së, por nuk do të jetë në gjendje të zëvendësojë një person në skenë që kërcen live. Dhe ne nuk duhet të flasim keq për forma të tjera arti.”
Ylli i “Devil’s Advocate” tha se kërcimi i mësoi disiplinë, strukturë, punë të palodhur dhe si të jetë e fortë.
“Është në kufijtë e abuzimit. Ka pasur disa herë kur kam pasur infeksione në gjak nga flluskat që thjesht nuk shëroheshin kurrë. Dhe nuk ke një ditë pushim,” shpjegoi ajo.