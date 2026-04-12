Aktorja amerikane Amanda Bynes surprizoi me një transformim fizik - humbi 13 kilogramë
Amanda Bynes, aktorja amerikane 40-vjeçare, ka tërhequr sërish vëmendjen e publikut pasi u shfaq në Los Angeles me një pamje dukshëm më të dobët.
Sipas mediave të huaja, ajo ka humbur mbi 13 kilogramë gjatë periudhës së fundit, duke përdorur ilaçin Ozempic, i cili fillimisht përdoret për trajtimin e diabetit të tipit 2, por është bërë i njohur edhe për efektin e humbjes së peshës.
Ajo u pa teksa po blinte kafe, e veshur në mënyrë të thjeshtë, ndërsa ndryshimi në fizikun e saj u komentua gjerësisht.
Një nutricioniste e cituar nga mediat tha se ajo mund të ketë humbur rreth 16 kilogramë gjithsej dhe se duket se trupi i saj po reagon mirë ndaj trajtimit, duke theksuar se ushqyerja dhe aktiviteti fizik mund të jenë faktorë që ndikojnë në rezultatet e saj.
Në të njëjtën kohë, Bynes është rikthyer edhe në aktivitet muzikor, duke publikuar këngën e re "Girlfriend", e para pas disa vitesh, e cila u publikua në platforma muzikore si Apple Music dhe Spotify.
Ajo ishte larguar nga showbiz-i për më shumë se një dekadë për shkak të problemeve personale dhe shëndetësore, përfshirë varësinë dhe çështjet e shëndetit mendor, ndërsa kujdestaria ligjore ndaj saj përfundoi në vitin 2022.
Në vitet e fundit, është angazhuar në projekte të ndryshme artistike dhe platforma online, duke mbetur sërish në qendër të vëmendjes së mediave dhe fansave. /Telegrafi/
