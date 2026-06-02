Aktori i “Twin Peaks”, Owain Rhys Davies ndërron jetë në moshën 44-vjeçare
Aktori Owain Rhys Davies, i njohur për rolet e tij në serialet “Twin Peaks: The Return” dhe “The OA”, ka ndërruar jetë në moshën 44-vjeçare.
Lajmin e ka konfirmuar vëllai i tij përmes një postimi në Instagram, ku shprehu dhimbjen e madhe të familjes dhe tha se Owain ka vdekur papritur.
Ai theksoi se ende ka disa paqartësi rreth rrethanave të vdekjes, por besohet se ka ndërruar jetë në mënyrë të papritur, natyrale dhe pa dhimbje.
Owain Rhys Davies
Familja e përshkroi atë si një njeri shumë të dashur, bujar dhe me ndikim të madh në jetën e shumë njerëzve.
Owain Rhys Davies ka lindur më 20 shkurt 1982 në Cardiff të Uellsit dhe është bërë i njohur për rolin e agjentit Wilson në “Twin Peaks: The Return”, si dhe në serialin “The OA”.
Ai ka marrë pjesë edhe në disa projekte të tjera të njohura si “Alice Through the Looking Glass”, “The Indian Doctor”, “My Dead Ex” dhe “A Serial Killer’s Guide to Life”.
Përveç televizionit dhe filmit, ka pasur sukses edhe në teatër, përfshirë “Mamma Mia!”, “The Wizard of Oz” dhe shfaqje në Royal National Theatre.
Owain Rhys Davies
Familja ka kërkuar privatësi në këtë periudhë të vështirë dhe ka njoftuar se më shumë detaje për ceremoninë e varrimit do të jepen më vonë. /Telegrafi/