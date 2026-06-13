“Ai nuk është mjaftueshëm profesional”, Kovac thuhet se e këshilloi Bayernit të mos e blejë lojtarin e Dortmundit
Trajneri i Borussia Dortmund, Niko Kovac, thuhet se e këshilloi Bayern Munichun të mos nënshkruante me një nga lojtarët e tij të atëhershëm, Jamie Gittens, verën e kaluar, sepse e konsideronte atë jo mjaftueshëm të mirë për klubin bavarez. Për shkak të kësaj këshille, Bayern hoqi dorë nga anglezi dhe iu drejtua nënshkrimit të Luis Diaz.
Në prag të sezonit të sapo përfunduar 2025/26, Bavarezët po kërkonin intensivisht një sulmues krahu dhe dëshira e tyre e parë ishte futbollisti i talentuar i Athletic Bilbaos, Nico Williams.
Edhe pse një marrëveshje ishte në horizont, reprezentuesi spanjoll vendosi përfundimisht të nënshkruante një kontratë të re dhe të qëndronte në klubin bask.
Kovac tha që Gittens nuk ishte mjaftueshëm profesional?
Pasi transferimi i Williams dështoi, Bayern e ktheu vëmendjen te rivalët e Bundesligës, Dortmund, dhe te i riu i tyre Jamie Gittens. Megjithatë, bordi mbikëqyrës i Bayernit, përfshirë Uli Hoenes dhe Karl-Heinz Rummenigge, ishin skeptikë.
Sipas gazetës Bild, një nga punonjësit e klubit u ngarkua me detyrën për të kontaktuar Niko Kovac, trajnerin e Borussias, dhe për të kërkuar një vlerësim të ndershëm të lojtarit.
Sipas mediave gjermane, Kovac ishte i drejtpërdrejtë. Ai i tha Bayernit se e konsideronte Gittens "jo mjaftueshëm profesional" për të pasur sukses në Mynih. Si rezultat i vlerësimit të Kovac, bavarezët hoqën dorë nga Gittens dhe u përqendruan tërësisht në sjelljen e Luis Diaz. Bayerni e solli atë për 70 milionë euro, dhe kolumbiani kishte 26 gola dhe 24 asistime në 51 ndeshje.
Si kujtesë, Kovac ishte trajner i Bayernit gjatë viteve 2018 dhe 2019. Në 65 ndeshje, ai arriti 45 fitore, 12 barazime dhe 8 humbje. Ai fitoi Bundesligën, Kupën e Gjermanisë dhe Superkupën, dhe u shkarkua në nëntor 2019 pas një humbjeje ndaj Eintracht Frankfurtit (5-1), që ishte kulmi i formës së dobët dhe pakënaqësisë midis lojtarëve dhe drejtuesve të klubit.
Rreth Gittens
Që atëherë, Gittens është larguar nga Dortmund për në Chelsea. Ai është një futbollist që luajti për Reading, Chelsea dhe Manchester City në rininë e tij. Borussia e solli atë si lojtar të lirë në vitin 2020, dhe ai ka bërë 107 paraqitje për ekipin e parë, duke shënuar 17 gola dhe duke dhënë 14 asistime.
Chelsea pagoi 56 milionë euro në verën e vitit 2025. Në sezonin e tij të parë në klubin londinez, ai humbi shumë ndeshje për shkak të lëndimeve dhe shpesh kishte statusin e rezervistit, gjë që e kufizoi atë në 27 paraqitje, një gol dhe pesë asistime.
Ai ka 16 paraqitje dhe dy gola për ekipin kombëtar të Anglisë U-21, ndërsa nuk ka debutuar ende për ekipin e të rriturve. /Telegrafi/