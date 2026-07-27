Ai ishte kapiteni i PSG-së dhe kampion bote: Tani, në moshën 31 vjeç, luan në ligën e dytë të Katarit
Mbrojtësi francez Presnel Kimpembe po vazhdon karrierën e tij në Katar, por nga sezoni i ardhshëm do të luajë në kategorinë e dytë të futbollit atje, pasi ka nënshkruar me klubin Al-Kharaitiyat.
30-vjeçari është larguar nga Qatar SC, skuadër për të cilën bëri vetëm 11 paraqitje sezonin e kaluar, raporton Goal.com.
Klubi i ri i mbrojtësit francez e ka konfirmuar zyrtarisht transferimin. “Klubi ynë konfirmon zyrtarisht ardhjen e mbrojtësit francez Presnel Kimpembe me një marrëveshje njëvjeçare. Ai na bashkohet nga Qatar Sports Club për sezonin e ardhshëm”, thuhej në njoftimin e klubit.
OFFICIEL 🚨!
PRESNEL KIMPEMBE 🇫🇷 QUITTE LE QATAR SC POUR S’ENGAGER AVEC KHARAITIYAT 🇶🇦 ! ✍️
Le défenseur français reste au Qatar pic.twitter.com/ybiUpgdvWq
— Actu.Foot (@football_actufr) July 27, 2026
Në komunikatën e tij, Al-Kharaitiyat kujtoi edhe rrugëtimin e Kimpembes në futbollin e Katarit.
“Kimpembe mbërriti te Qatar Sports Club në shtator të vitit 2025 nga Paris Saint-Germaini francez dhe sezonin e kaluar luajti për ekipin në ligën e Katarit”, thuhej më tej në njoftim.
Ish-kapiten i PSG-së dhe kampion bote
Kimpembe u bashkua me akademinë e Paris Saint-Germainit në vitin 2005, kur ishte ende fëmijë, ndërsa debutimin me ekipin e parë e bëri në vitin 2014.
Që nga atëherë, ai regjistroi 241 paraqitje me fanellën e klubit francez dhe ishte pjesë e një prej periudhave më të suksesshme në historinë e PSG-së, duke fituar 24 trofe, përfshirë tetë tituj të Ligue 1.
Ai do të mbahet mend veçanërisht për stilin e tij agresiv dhe pa kompromis në mbrojtje, për besnikërinë ndaj klubit parisien dhe faktin se ishte një prej futbollistëve të rrallë të dalë nga akademia e PSG-së që arriti të bëhej titullar në një skuadër të mbushur me yje botërorë.
Vitet e fundit, dëmtimet kanë ndikuar në ritmin e tij, por Kimpembe ka mbetur gjithmonë një figurë me peshë në dhomën e zhveshjes dhe një prej lojtarëve që përfaqësonte identitetin e klubit francez.
Në nivel ndërkombëtar, mbrojtësi ka 28 paraqitje me kombëtaren e Francës dhe ishte pjesë e skuadrës që fitoi Kupën e Botës në vitin 2018 në Rusi. /Telegrafi/