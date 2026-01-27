Një person është qëlluar me armë zjarri dhe ndodhet në gjendje kritike pas një shkëmbimi zjarri ku ishin të përfshirë pjesëtarë të Patrullës Kufitare amerikane, pranë kufirit mes SHBA-së dhe Meksikës, njoftuan të martën autoritetet në Arizona.


Zyra e sherifit të qarkut Pima bëri të ditur se po bashkëpunon me FBI-në dhe Shërbimin Doganor dhe të Mbrojtjes Kufitare të SHBA-së (U.S. Customs and Border Protection) në hetimin e të shtënave në Arivaca, Arizona, një vendbanim rreth 16 kilometra larg kufirit.

Sipas zyrës së sherifit, për gazetën Arizona Daily Star, në shkëmbimin e zjarrit ishin të përfshirë një agjent i Patrullës Kufitare dhe një i dyshuar, shkruan cnn.

One person is in critical condition after a shooting involving a US Border Patrol agent in Arivaca, Arizona, near the US-Mexico border, officials said.

Distrikti i zjarrfikësve Santa Rita njoftoi se ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes dhe se personi i plagosur ndodhet nën mbikëqyrje policore.

“Kujdesi për pacientin iu dorëzua një helikopteri mjekësor lokal për transport urgjent drejt një qendre rajonale të traumës”, thuhet në njoftimin e distriktit të zjarrfikësve.

Distrikti i zjarrfikësve Santa Rita njoftoi se ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes dhe se personi i plagosur ndodhet nën mbikëqyrje policore.

