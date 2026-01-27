Agjenti kufitar plagosi një civil pranë kufirit me Meksikën
Një person është qëlluar me armë zjarri dhe ndodhet në gjendje kritike pas një shkëmbimi zjarri ku ishin të përfshirë pjesëtarë të Patrullës Kufitare amerikane, pranë kufirit mes SHBA-së dhe Meksikës, njoftuan të martën autoritetet në Arizona.
Zyra e sherifit të qarkut Pima bëri të ditur se po bashkëpunon me FBI-në dhe Shërbimin Doganor dhe të Mbrojtjes Kufitare të SHBA-së (U.S. Customs and Border Protection) në hetimin e të shtënave në Arivaca, Arizona, një vendbanim rreth 16 kilometra larg kufirit.
Sipas zyrës së sherifit, për gazetën Arizona Daily Star, në shkëmbimin e zjarrit ishin të përfshirë një agjent i Patrullës Kufitare dhe një i dyshuar, shkruan cnn.
One person is in critical condition after a shooting involving a US Border Patrol agent in Arivaca, Arizona, near the US-Mexico border, officials said.
Distrikti i zjarrfikësve Santa Rita njoftoi se ka ndërhyrë në vendin e ngjarjes dhe se personi i plagosur ndodhet nën mbikëqyrje policore.
“Kujdesi për pacientin iu dorëzua një helikopteri mjekësor lokal për transport urgjent drejt një qendre rajonale të traumës”, thuhet në njoftimin e distriktit të zjarrfikësve.
Ndryshe, një rast i tillë ka ndodhur edhe në Minneapolis, ku pas vrasjes së një personi, ka shkaktuar protesta të dhunshme. /Telegrafi/