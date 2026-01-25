Kush ishte Alex Pretti, infermieri i qëlluar për vdekje nga agjentët federalë në Minneapolis?
Anëtarët e familjes e kanë identifikuar burrin që u qëllua për vdekje nga agjentët federalë të Shteteve të Bashkuara gjatë një bastisjeje për imigracionin në qytetin e Minneapolis si Alex Jeffrey Pretti, një shtetas amerikan 37-vjeçar.
Vrasja e Prettit të shtunën ndodhi ndërsa Minneapolis vazhdon të mbajë zi për vdekjen e një shtetaseje tjetër amerikane, Renee Good, e cila u vra më parë këtë muaj kur një agjent tjetër federal qëlloi në automjetin e saj.
Departamenti i Sigurisë Kombëtare e karakterizoi incidentin të shtunën si një sulm, duke thënë se një agjent i Patrullës Kufitare qëlloi në vetëmbrojtje pasi një burrë iu afrua agjentëve me një pistoletë dhe i rezistoi dhunshëm përpjekjeve për ta çarmatosur.
Dëshmitarët dhe familja e Prettit e hedhin poshtë këtë pretendim, megjithatë, ndërsa videot e kalimtarëve nga vendi i ngjarjes duket se e kundërshtojnë gjithashtu rrëfimin, transmeton Telegrafi.
Çfarë ndodhi në Minneapolis?
Sekretarja e Sigurisë Kombëtare, Kristi Noem u tha gazetarëve se Pretti kishte sulmuar agjentët gjatë një bastisjeje imigracioni në Minneapolis, i cili është qyteti më i madh në shtetin e Minesotës, ndërsa zyrtarët federalë postuan një imazh të armës që thonë se ai mbante me vete në kohën e të shtënave.
"Ai nuk ishte atje për të protestuar paqësisht. Ai ishte atje për të përjetësuar dhunën", tha Noem në një konferencë për shtyp.
Komandanti i Doganave dhe Mbrojtjes Kufitare (CBP), Gregory Bovino, tha se Pretti donte të bënte "dëm maksimal dhe masakër ndaj zbatimit të ligjit", ndërsa zëvendësshefi i stafit të Trump, Stephen Miller, e përshkroi viktimën si "një vrasës të mundshëm".
Por videot e kalimtarëve të verifikuara nga agjencia e lajmeve Reuters treguan Prettin, duke mbajtur një telefon celular në dorë, jo një armë, ndërsa përpiqet të ndihmojë protestuesit e tjerë që janë shtyrë përtokë nga agjentët federalë.
Ndërsa fillojnë videot, Pretti mund të shihet duke filmuar ndërsa një agjent federal shtyn një grua dhe shtyn një tjetër përtokë. Pretti lëviz midis agjentit dhe grave, pastaj ngre krahun e majtë për t'u mbrojtur ndërsa agjenti e spërkat me sprej piperi.
Disa agjentë e kapin Prettin - i cili lufton me ta - dhe e detyrojnë të shtrihet në duar e gjunjë. Ndërsa agjentët e kapin Pretin, dikush bërtet atë që tingëllon si një paralajmërim për praninë e një arme. Pamjet video më pas duket se tregojnë njërin prej agjentëve duke i hequr një armë Pretit dhe duke u larguar nga grupi me të.
Çast më vonë, një oficer i drejton pistoletën e tij në shpinë Pretit dhe qëllon katër herë me radhë. Dëgjohen disa të shtëna të tjera ndërsa një agjent tjetër duket se qëllon gjithashtu drejt Pretit.
Agjentët fillimisht të gjithë largohen nga trupi i Pretit në rrugë. Disa agjentë duket se i ofrojnë ndihmë mjekësore Pretit ndërsa ai shtrihet në tokë, ndërsa agjentë të tjerë i mbajnë kalimtarët larg.
Ndërkohë, dy dëshmitarë që menjëherë paraqitën deklarata të betuara para Gjykatës së Qarkut të Minesotës në SHBA, thanë se Pretti nuk e kishte mbajtur armën në dorë gjatë incidentit.
Sipas dokumenteve të gjykatës, njëri nga dëshmitarët, një mjek, tha se Pretti mori të paktën tre plagë me armë zjarri në shpinë. Shefi i policisë së Minneapolis, Brian O’Hara, më vonë tha se Pretti ishte një pronar i ligjshëm i armëve pa precedentë penalë, përveç shkeljeve të trafikut.
Kush ishte Alex Pretti?
Anëtarët e familjes e përshkruan Prettin si një punonjës të kujdesit shëndetësor të dhembshur dhe të përkushtuar, i cili ishte zemëruar nga goditja e administratës Trump kundër imigracionit.
Pretti punonte si infermier i kujdesit intensiv në Qendrën Mjekësore të Çështjeve të Veteranëve në Minneapolis në kohën e vdekjes së tij.
"Jemi shumë të zemëruar. Alex ishte një shpirt i mirë që kujdesej thellësisht për familjen dhe miqtë e tij, si dhe për veteranët amerikanë për të cilët kujdesej si infermier i kujdesit intensiv", thanë prindërit e tij, Michael dhe Susan Pretti, në një deklaratë të lëshuar për median.
Michael Pretti i tha agjencisë së lajmeve Associated Press se djali i tij "ishte shumë i mërzitur me atë që po ndodhte në Minneapolis dhe në të gjithë Shtetet e Bashkuara" me Zyrën e Imigracionit dhe Doganave (ICE) dhe kishte marrë pjesë në protestat kundër bastisjeve të imigracionit.
“Ai mendonte se ishte e tmerrshme, e dini, rrëmbimi i fëmijëve, thjesht rrëmbimi i njerëzve nga rruga. Ai kujdesej për ata njerëz dhe e dinte se ishte gabim, kështu që mori pjesë në protesta”, tha Pretti i moshuar.
Familja i tha AP-së se Pretti studioi në Universitetin e Minesotës, duke u diplomuar në vitin 2011 me një diplomë bachelor në biologji, shoqëri dhe mjedis. Ata thanë se ai punoi si shkencëtar kërkimor përpara se të kthehej në shkollë për t'u bërë infermier i regjistruar.
Deri të shtunën në mbrëmje, familja tha se ende nuk kishte dëgjuar nga askush në një agjenci federale të zbatimit të ligjit për vdekjen e djalit të tyre.
Në deklaratën e tyre, familja kritikoi ashpër pretendimin e administratës Trump se djali i tyre kishte sulmuar oficerët që e qëlluan.
"Gënjeshtrat e neveritshme të thëna për djalin tonë nga administrata janë të dënueshme dhe të neveritshme", thanë ata.
Familja shtoi se videot treguan se Pretti nuk mbante armë kur agjentët federalë e ndaluan, por mbante telefonin me njërën dorë dhe përdorte tjetrën për të mbrojtur një grua që po spërkatej me sprej piperi.
"Ju lutemi nxirrni të vërtetën për djalin tonë. Ai ishte një njeri i mirë", thanë ata.
Ndërkohë, sindikata e punonjësve federalë AFGE tha se ishte "thellësisht e prekur nga kjo tragjedi", ndërsa presidenti i saj, Everett Kelley, i bëri homazh Prettit, duke thënë se ai "ia kushtoi jetën e tij shërbimit ndaj veteranëve amerikanë".
Shoqata Amerikane e Infermierëve tha gjithashtu se ishte "thellësisht e shqetësuar dhe e trishtuar" nga vrasja dhe bëri thirrje për një "hetim të plotë dhe të pakufizuar" për rastin.
Kolegu i Prettit, Dr. Dmitri Drekonja, i tha ABC News se ishte "e bezdisshme dhe e tërbuar" të dëgjoje mënyrën se si zyrtarët federalë po e portretizonin viktimën.
Guvernatori i Minesotës, Tim Walz, e dënoi vrasjen e Prettit si pjesë të një "fushate brutaliteti të organizuar", ndërsa kryetari i bashkisë së Minneapolis, Jacob Frey, i kërkoi administratës Trump t'i jepte fund goditjes së saj ndaj imigracionit atje.
Çfarë po i nxit tensionet në Minneapolis?
Trump, një republikan, nisi goditjet ndaj imigracionit vitin e kaluar, duke synuar shtetet dhe qytetet e udhëhequra nga demokratët, duke përfshirë Çikagon, Los Angelesin dhe Portlandin, duke thënë se operacionet e militarizuara ishin të nevojshme për të larguar kriminelët nga SHBA-ja.
Goditja në Minneapolis është operacioni më i madh federal i zbatimit të ligjit për imigracionin i kryer ndonjëherë, sipas zyrtarëve, me rreth 3,000 agjentë të vendosur. Operacioni filloi në nëntor, me zyrtarët që e lidhin atë pjesërisht me akuzat për mashtrim që përfshijnë banorë me origjinë somaleze.
Rritja e tensioneve ka vënë përballë zyrtarët e qytetit dhe shtetit kundër qeverisë federale, ka shkaktuar përplasje të përditshme midis aktivistëve dhe oficerëve të imigracionit dhe tani, vdekjen e disa qytetarëve amerikanë.
Mes tensioneve, fëmijët po ikin nga shkolla ose po mësojnë nga distanca, familjet po shmangin shërbesat fetare dhe shumë biznese, veçanërisht në lagjet e emigrantëve, janë mbyllur përkohësisht, sipas raportimeve të medias.
Pretti është të paktën personi i gjashtë që vdes gjatë përpjekjeve të zbatimit të ligjit të ICE në të gjithë vendin që nga viti i kaluar, raportoi AP, dhe incidenti ishte një nga të paktën pesë të shtënat në janar që përfshinin agjentë federalë që kryenin operacione kundër imigracionit, sipas Reuters.
Të paktën gjashtë persona kanë vdekur gjithashtu në qendrat e paraburgimit të ICE që nga fillimi i vitit 2026, raportoi Reuters, pas të paktën 30 vdekjeve në paraburgimin e saj vitin e kaluar, një rekord prej dy dekadash. /Telegrafi/
US federal agents have shot and killed a 37-year-old US citizen in Minneapolis amid an immigration crackdown in the city.
Authorities say the man had a handgun and ‘resisted attempts to be disarmed’. He died in hospital after suffering multiple gunshot wounds. pic.twitter.com/vUgDrF9yY9
— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 24, 2026