Agjenti i Lewandowskit pritet të fillojë bisedimet me gjigantin italian
Agjenti i Robert Lewandowski pritet të zhvillojë bisedime kyçe me Juventus mbi një transferim të mundshëm gjatë verës, mes pasigurisë në rritje për të ardhmen e tij te Barcelona, sipas Mundo Deportivo.
Kontrata e sulmuesit skadon në fund të sezonit, ndërsa Barcelona ka ofruar një zgjatje njëvjeçare me një ulje të ndjeshme të pagës.
Lewandowski thuhet se ka hezituar të pranojë kushtet e reduktuara, pavarësisht gatishmërisë së klubit për ta mbajtur edhe për një sezon tjetër, ndonëse ai po i afrohet moshës 38 vjeç.
Agjenti i tij, Pini Zahavi, pritet të takohet me drejtuesit e Juventusit në ditët në vijim për të diskutuar një transferim të mundshëm dhe për të vlerësuar ofertën e tyre.
Juventusi e sheh sulmuesin polak si një zgjidhje ideale për të forcuar repartin ofensivë, ndërsa trajneri Luciano Spalletti kërkon një qendërsulmues të ri për sezonin e ardhshëm.
Megjithatë, klubi italian duhet të zgjidhë edhe të ardhmen e Dušan Vlahović, i cili gjithashtu është në një fazë vendimtare të karrierës së tij dhe kontratës.
Ndërkohë, Milan po e monitoron situatën nga afër, ndërsa Barcelona vazhdon të këmbëngulë se dëshiron ta mbajë Lewandowskin, i cili vetë është i hapur për të qëndruar në Katalonjë.
Një vendim përfundimtar për të ardhmen e tij nuk pritet të merret para fundit të prillit, pasi të gjitha palët vazhdojnë negociatat.