Agjenti i Lewandowskit do të udhëtojë drejt Italisë për të biseduar me dy gjigantët italianë
E ardhmja e sulmuesit të Barcelonës, Robert Lewandowski, mbetet e paqartë, pasi lojtari ende nuk ka marrë një vendim përfundimtar nëse do të qëndrojë apo do të largohet në fund të sezonit.
Sipas raportimeve të gazetarit të njohur Fabrizio Romano, Lewandowski dhe rrethi i tij po shqyrtojnë me kujdes të gjitha opsionet në dispozicion. Interesimi nga klubet italiane po luan një rol kyç në këtë situatë të pasigurt.
Juventusi dhe Milani janë ndër skuadrat që po e ndjekin nga afër zhvillimin e situatës. Ndërkohë, agjenti i tij, Pini Zahavi, pritet të udhëtojë drejt Italisë në javët e ardhshme për të diskutuar oferta konkrete.
telegrafi.com
Nga ana tjetër, Barcelona mbetet e hapur për të vazhduar bashkëpunimin me sulmuesin polak, por me kushte të reja: një pagë më të ulët dhe një rol më të kufizuar në skuadër. Kjo ofertë nuk e ka bindur ende plotësisht lojtarin.
Juventusi, në veçanti, raportohet se është i gatshëm të ofrojë një paketë konkurruese dhe një rol kyç në repartin ofensiv, ndërsa klubi torinez synon të riorganizojë sulmin mes paqartësive rreth të ardhmes së Dusan Vlahovic.
Lewandowski vazhdon ta vlerësojë jetën dhe eksperiencën e tij në Barcelonë, por vendimi final pritet të varet si nga aspekti sportiv, ashtu edhe nga kushtet financiare që do t’i ofrohen./Telegrafi/