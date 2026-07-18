Agim Ademi publikon mesazh pas takimit me Donald Trump
Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka ndarë një mesazh në rrjetet sociale, ku ka publikuar një fotografi dhe disa fjalë kushtuar Presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.
Ademi ka udhëtuar drejt SHBA-ve për të shikuar dy ndeshjet e fundit të Kupës së Botës 2026, atë ndaj Francës dhe Anglisë për vendin e tretë dhe finalen Spanjë-Argjentinës, teksa ka takuar edhe presidentin Trump.
Në postimin e tij, Ademi e cilëson si një kënaqësi të veçantë përshëndetjen me presidentin amerikan, ndërsa nënvizon rëndësinë e marrëdhënieve të ngushta ndërmjet Kosovës dhe SHBA-së.
Ai gjithashtu shpreh mirënjohjen e popullit të Kosovës për mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara, duke theksuar se miqësia ndërmjet dy vendeve mbetet e përhershme, e fuqishme dhe e palëkundur.
Postimin e Agim Ademit, pa asnjë ndërhyrje
Kënaqësi e veçantë të përshëndetem me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump.
Populli i Kosovës do të jetë gjithmonë mirënjohës për mbështetjen e vazhdueshme të SHBA-së dhe mbetet i përkushtuar ndaj miqësisë së përhershme, të fuqishme dhe të palëkundur mes dy vendeve tona.
/Telegrafi/