Aeroplanmbajtësja amerikane dhe dy shkatërrues u panë pranë Gjirit të Omanit
BBC Verify ka kontrolluar imazhet satelitore për të krijuar një ide se cilat anije luftarake të Marinës Amerikane janë në Lindjen e Mesme, pasi presidenti Donald Trump tha se një bllokadë ndaj anijeve të lidhura me Iranin do të hynte në fuqi sot në orën 16:00.
Imazhet satelitore nga e shtuna tregojnë aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln të pozicionuar në skajin lindor të Gjirit të Omanit, afërsisht 200 km në jug të bregdetit iranian.
Kjo është më afër Gjirit që u vëzhgua anija luftarake me energji bërthamore që nga fillimi i luftës, transmeton Telegrafi.
Dy anije të tjera luftarake aty pranë të dukshme në imazhe janë në përputhje në madhësi dhe formë me shkatërruesit me raketa të Marinës Amerikane.
Ka të ngjarë të jenë pjesë e grupit të sulmit të aeroplanmbajtëses Lincoln, por nuk mund të identifikohen saktësisht se cilat anije janë të dukshme.