Admir Shabani: Akademia Ushtarake hap konkurs për pranim të kadetëve të ardhshëm
Zv. ministri i Mbrojtjes, Admir Shabani njofton se është hapur aplikime për ndjekjen e mësimit përgatitor nga lënda e Matematikës për kandidatët e interesuar për konkursin e ardhshëm për pranim të kadetëve.
"Akademia Ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” ka hapur aplikimet për ndjekjen e mësimit përgatitor nga lënda e Matematikës për kandidatët e interesuar për konkursin e ardhshëm për pranim të kadetëve.
Ky program përgatitor synon t’u ndihmojë të rinjve që dëshirojnë të ndërtojnë karrierë profesionale në sistemin e mbrojtjes dhe sigurisë, duke i përgatitur në mënyrë cilësore për procesin e seleksionimit dhe pranimit.
Studimet në Akademinë Ushtarake zgjasin 4 vite dhe pas përfundimit të suksesshëm kandidatët promovohen në gradën e parë oficere “nëntoger”.
I ftojmë të gjithë kandidatët e interesuar të shfrytëzojnë këtë mundësi dhe të investojnë në përgatitjen e tyre akademike dhe profesionale", thuhet në njoftim./Telegrafi/