UNICEF: 2 nga 3 fëmijë në Maqedoni të moshës 1 deri në 14 vjeç përjetojnë dhunë në shtëpi
Ditët e fundit, Maqedonia është përmbytur me tituj kryesorë dhe debate të ashpra publike rreth dhunës që prek fëmijët dhe adoleshentët. Shumë njerëz po ndiejnë tronditje, zemërim, frikë dhe trishtim të thellë dhe këto reagime janë të kuptueshme. Por revolta që zbehet në heshtje nuk ndryshon asgjë. Ajo që i duhet vendit në këtë moment është një vendim i përbashkët për të mos toleruar më kushtet që lejojnë dhunën të vazhdojë. Nëse duam ta shndërrojmë shqetësimin në mbrojtje, duhet të përgjigjemi në një mënyrë që respekton të drejtat e fëmijëve, mbron dinjitetin e tyre dhe forcon zgjidhjet.
Çdo fëmijë ka të drejtë të rritet i lirë nga dhuna. Ky nuk është vetëm një imperativ moral; është gjithashtu një detyrim ligjor, si dhe një detyrim për të drejtat e njeriut. Sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve, shtetet kanë një përgjegjësi të qartë për të mbrojtur fëmijët nga të gjitha format e dhunës dhe abuzimit dhe për të siguruar sisteme efektive për parandalimin, identifikimin, raportimin, referimin, hetimin, trajtimin dhe ndjekjen e rasteve.
Duhet të jemi të vetëdijshëm se dhuna rrallë ndodh e izoluar. Dhuna nga bashkëmoshatarët, ngacmimi, dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje dhe abuzimi në internet shpesh janë të ndërlidhura dhe të ndërthurura me njëra-tjetrën, duke thelluar dëmin dhe traumën. Kur dhuna pranohet si "normale" - në familje, në rrugë, në shkolla ose në internet - rreziku që fëmijët ta përjetojnë atë, ta përsërisin atë ose ta pranojnë atë si një pjesë të pashmangshme të jetës rritet.
Shqetësuese është veçanërisht fakti që shumë forma të dhunës ndodhin pikërisht në mjedise që duhet të ofrojnë siguri dhe mbrojtje.
Sipas të dhënave më të fundit të UNICEF-it, më shumë se 2 nga 3 fëmijë të moshës 1 deri në 14 vjeç në Maqedoni përjetojnë disiplinë të dhunshme në shtëpi, që përfshin agresion psikologjik dhe/ose ndëshkim fizik.
Të dhënat e disponueshme tregojnë se ngacmimi nga shokët e klasës është ndër format më të zakonshme të dhunës nga bashkëmoshatarët: 23% e të rinjve të moshës 13 deri në 15 vjeç në Maqedoni raportuan se ishin ngacmuar të paktën një herë në muajt e fundit.
Një raport i kohëve të fundit nga Avokati i Popullit tregon për qindra fëmijë viktima të regjistruara të dhunës seksuale, kryesisht vajza, por edhe djem - në vitet e fundit dhe tregon dobësitë në sistem./Telegrafi/