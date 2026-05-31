Abdixhiku zotohet nga Suhareka: Do t’i ulim çmimet e produkteve bazike
Pas Malishevës kandidati për Kryeministër nga LDK Lumir Abdixhiku ka vazhduar në qytetin e Suharekës.
Nga ky qytet, Abdixhiku u zotua për ulje të çmimeve të produkteve bazike.
‘’U zotuam për projektet që e transformojnë Kosovën. Për projektet që prej pesë vitesh vetëm janë premtuar e nuk janë kryer kurrë. Do t’i përfundojmë! Në kohë rekord".
"Ministrat e LDK-së nuk do të rrinë në Facebook e në kafe. Do të jenë nga mëngjesi deri në mbrëmje në terren, në punë, sepse nuk kemi më kohë për të humbur’’, tha Abdixhiku.