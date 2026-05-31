KQZ sqaron detyrat e vëzhguesve në procesin zgjedhor
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka theksuar rëndësinë e rolit të vëzhguesve në procesin zgjedhor, duke thënë se ata kontribuojnë drejtpërdrejt në transparencën, integritetin dhe besueshmërinë e zgjedhjeve.
Në një njoftim publik, KQZ ka bërë të ditur se vëzhguesit e akredituar kanë detyrë të monitorojnë procesin zgjedhor në përputhje me rregullat dhe ligjin në fuqi, duke siguruar që çdo fazë e procesit të zhvillohet në mënyrë të rregullt.
Sipas rregullave të KQZ-së, vëzhguesit duhet të respektojnë distancën e përcaktuar nga tavolinat e punës, të mos ndërhyjnë në proces dhe të mos kenë kontakt fizik me materialet zgjedhore.
Gjithashtu, theksohet se vëzhguesit janë të obliguar të respektojnë udhëzimet dhe rregulloret zgjedhore, ndërsa shkelja e tyre mund të çojë deri në anulimin e akreditimit.
KQZ nënvizon se prania e vëzhguesve dhe mediave të akredituara është element kyç për garantimin e një procesi zgjedhor të hapur dhe të besueshëm.