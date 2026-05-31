Abdixhiku nga prezantimi i grave kandidate për deputete: Gra të fuqishme, shtet i fuqishëm
Lidhja Demokratike e Kosovës ka mbajtur tubimin qendror në kuadër të Forumit të Gruas, me gratë kandidate për deputete.
Kandidati për Kryeministër Lumir Abdixhiku duke folur për rëndësinë e gruas, tha ‘’Gra të fuqishme, shtet i fuqishëm’’.
‘’Sonte dua t’ju flas si bashkëshort. Dua t’ju flas si baba. Dua t’ju flas si një burrë që shumë prej gjërave më të rëndësishme për jetën, forcën dhe qëndrueshmërinë, i ka mësuar pikërisht nga gratë’’, deklaroi Abdixhiku.