A u shënua goli më i bukur i sezonit? Arda Guler bëri çmendurinë ndaj Elches
Real Madridi mori një fitore të thellë me rezultat 4-1 në shtëpi ndaj Elches në kuadër të javës së 28-të në La Liga.
Me këtë triumf, ‘Los Blancos’ vendos presionin mbi Barcelonën të cilët të dielën do të luajnë ndeshjen e tyre në shtëpi ndaj Sevillës.
Për Real Madridin golat në këtë sfidë i realizuan Antonio Rudiger, Federico Valverde, Dean Huijsen dhe Arda Guler.
Në atë që dukej se Valverde ka shënuar golin më të bukur të mbrëmjes, Guler u përkujdes që në pjesën e dytë të shënonte një gol edhe më spektakolar.
Në një distancë mbi 60 metra, Guler e vërejti portierin kundërshtar që kishte dalë nga vija e portës, për të realizuar një euro gol.
Ky realizim i tij ngriti gjithë stadiumin në këmbë me duartrokitje, teksa edhe trajneri Alvaro Arbeloa mbeti i befasuar diçka që e tregon edhe reagimi i tij me dy duart në kokë./Telegrafi/