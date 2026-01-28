A po i kthehen kundër yjet e Real Madridit edhe Arbeloas?- shikoni reagimin e ashpër të njërit prej tyre
Real Madridi pësoi humbje me rezultat 4-2 në udhëtim ndaj Benficës në kuadër të fazës së ligës në Ligën e Kampionëve.
Kjo humbje e pësuar doli të ishte në fund më e hidhur se që mund të mendonin ‘Los Blancos’, pasi ata përfunduan jashtë tetë pozitave të para që sigurojnë kualifikimin direkt në fazën e 1/16-tës.
Para fillimit të kësaj mbrëmje, Real Madridi pozicionohej e treta në tabelë dhe me gjasa reale për t’u kualifikuar në mesin e tetë të mirave, por disfata e pësuar si dhe rezultatet e ndeshjeve tjera, bën që ata të përfundojnë eventualisht në pozitën e nëntë.
Se asgjë nuk shkoi mirë në fushë për ‘Mbretërit’, e dëshmoi edhe reagimi i ashpër që pati Arda Guler në drejtim të trajnerit Alvaro Arbeloa në momentin e zëvendësimit.
Ylli turk u zëvendësua nga loja në minutën e 79-të të ndeshjes, pavarësisht se dhuroi një asistim për Kylian Mbappe.
Guler nuk po i besonte syve se ai po zëvendësohej nga loja dhe për këtë nuk e priti aspak mirë duke bërtitur me fjalët “Gjithmonë unë, gjithmonë unë”, teksa lëshonte fushën për t’i liruar vendin Brahim Diazit.
Pavarësisht zëvendësimeve që bëri tekniku spanjoll, ai nuk ia doli që të evitojë humbjen në këtë sfidë.
‘Los Blancos’ tani do të fokusohen në kampionat, aty ku të dielën do të jenë nikoqir të Rayo Vallecanos në ‘Santiago Bernabeu’./Telegrafi/