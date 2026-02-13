A mund të shkaktojë infeksioni urinar dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, kur duhet të shqetësohemi?
Nëse keni përjetuar ndonjëherë një infeksion të traktit urinar (UTI), e dini sa i dhimbshëm mund të jetë dhe sa shumë shqetësime sjell me vete.
Pavarësisht nëse përpiqeni ta trajtoni në shtëpi me ilaçe pa recetë apo shkoni në urgjencën më të afërt për të marrë antibiotikë, do të përballeni me të paktën disa ditë parehati.
Por nëse po vuani nga dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës dhe e dini që keni një infeksion urinar (ose dyshoni se mund të keni), mund të pyesni veten: A mund të shkaktojë një infeksion urinar dhimbje shpine?
Edhe nëse keni dhimbje kronike shpine ose ju ndodh herë pas here të keni dhimbje, mund të jetë shqetësuese kur ajo përkeqësohet ndërkohë që jeni sëmurë, veçanërisht me një infeksion urinar. Është e lehtë të fajësoni një problem për një tjetër, por është e rëndësishme të keni qartësi nëse një infeksion urinar mund të shkaktojë dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës.
Le të hedhim një vështrim më nga afër tek simptomat më të zakonshme të infeksioneve urinare, si dhe tek ata që kanë më shumë gjasa t’i përjetojnë ato. Dhe sigurisht, nëse ekziston lidhje midis dhimbjes së shpinës dhe infeksionit urinar.
A mund të shkaktojë një infeksion urinar (UTI) dhimbje shpine?
Simptomat klasike të një infeksioni urinar janë nevoja e shpeshtë për të urinuar, veçanërisht gjatë natës, e shoqëruar me një ndjesi djegieje gjatë urinimit.
Gjithashtu, ngërçet në pjesën e poshtme të barkut dhe/ose dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës shpesh lidhen me infeksionet urinare. Këto lloj infeksionesh shpesh shkaktojnë inflamacion, i cili mund të çojë në dhimbje shpine dhe jo vetëm në dhimbje në traktin urinar.
Nëse nuk keni gjak në urinë, dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës zakonisht duhet të largohet ndërsa trajtoni infeksionin urinar.
Por nëse keni temperaturë dhe/ose gjak në urinë, së bashku me dhimbje në anët e mesit ose në pjesën e poshtme të shpinës, kjo mund të jetë shenjë se veshkat janë përfshirë.
Nëse infeksioni urinar është përhapur në veshka, mund të zhvillohet një infeksion i veshkave. Sigurohuni që t’i tregoni mjekut të gjitha simptomat tuaja, në mënyrë që të parandalohet kjo situatë — ose që mjeku të përcaktojë nëse tashmë keni një infeksion të veshkave dhe të fillojë trajtimin e duhur.
Cilat janë simptomat e zakonshme të infeksioneve urinare?
Infeksionet urinare janë të zakonshme tek gratë dhe tek personat e lindur si femra. Sipas të dhënave, rreth gjysma e grave do të kenë një UTI në një moment të jetës së tyre. Siç përmendëm më parë, disa nga simptomat e zakonshme të UTI-ve përfshijnë:
Urinë të turbullt, me erë të keqe;
Inkontinencë urinare;
Urinim të shpeshtë;
Ndjesi urgjente për të urinuar;
Dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës, në zonën e legenit ose në anët e mesit;
Ndjesi presioni në pjesën e poshtme të legenit;
Dhimbje gjatë urinimit;
Gjak në urinë.
Simptomat shpesh varen nga fakti nëse infeksioni ndodhet në traktin e poshtëm apo në atë të sipërm urinar. Simptoma të tjera, më pak të zakonshme, përfshijnë lodhje, temperaturë, të dridhura, ndryshime në gjendjen mendore/konfuzion, si dhe të përziera dhe të vjella.
Si të trajtoni një infeksion urinar dhe dhimbjen e shpinës
Testet për infeksionet urinare janë ndër testet mjekësore më të zakonshme për përdorim në shtëpi, por duhet të konsultoheni me ofruesin tuaj të kujdesit shëndetësor për të konfirmuar rezultatet dhe për të marrë trajtimin e duhur.
Ndërsa disa infeksione urinare të lehta mund të kalojnë vetë, zakonisht nevojiten antibiotikë për të luftuar infeksionin dhe për ta zhdukur atë. Pasi të fillohet trajtimi me antibiotikë, simptomat zakonisht zbuten brenda një ose dy ditësh.
Siç u përmend më parë, infeksionet urinare të patrajtuara mund të përhapen në veshka dhe mund të shkaktojnë dëmtime të përhershme, veçanërisht tek të moshuarit dhe tek fëmijët e vegjël. Gratë preken më shpesh se burrat, dhe personat me diabet ose me sistem imunitar të dobësuar janë veçanërisht të rrezikuar nga këto infeksione, të cilat mund të përsëriten shpesh.
Sa i përket dhimbjes së shpinës që lidhet me infeksionin urinar, ajo duhet të largohet ndërsa trajtohet infeksioni. Ndërkohë, mund të përdorni metoda të tjera për lehtësimin e dhimbjes së shpinës, si aplikimi i nxehtësisë, marrja e qetësuesve të dhimbjes (për sa kohë që nuk ndërveprojnë me antibiotikët), ushtrime shtrirjeje dhe të tjera. Nëse dhimbja e shpinës ose infeksionet urinare përkeqësohen apo nuk largohen, sigurohuni që të kontaktoni mjekun tuaj.