A ka performuar vërtet Shakira në Kupën e Botës më shumë herë se sa Italia?
Shakira performoi në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës, duke bërë histori me paraqitjen e saj. Pas kësaj, në rrjetet sociale nisën shakatë se ajo ka marrë pjesë në kampionat më shpesh se Italia. Por si qëndron e vërteta?
Ylli kolumbian ishte edhe një herë pjesë e ngjarjes më të madhe të futbollit në botë, këtë herë me këngën "Dai Dai", himni zyrtar i Kupës së Botës 2026, të cilën e interpreton së bashku me Burna Boy.
Kjo shënoi paraqitjen e saj të katërt në Kupën e Botës, që është më shumë se sa Italia është paraqitur në kampionat në 20 vjetët e fundit.
Konkretisht, kombëtarja italiane ka luajtur vetëm në tre Kupa Bote në dy dekadat e fundit - 2006, 2010 dhe 2014.
Pas kësaj, ajo humbi tre Kupa Bote radhazi, në 2018, 2022 dhe 2026, që është një nga rëniet më të mëdha në historinë e një prej kombeve më me së shumti trofe në futboll.
Në të njëjtën kohë, Shakira ishte e pranishme në katër kampionate të ndryshme - 2006, 2010, 2014 dhe 2026.
Kontakti i parë i Shakirës me Kupën e Botës u zhvillua në Gjermani në vitin 2006. Kënga e saj "Hips Don't Lie" ishte një nga hitet më të mëdha të vitit, dhe një version special u publikua për turneun e quajtur "Hips Don't Lie" (Bamboo 2006 FIFA World Cup Mix).
Kënga u përfshi në albumin zyrtar të kampionatit, dhe Shakira e performoi atë me Wyclef Jean gjatë ceremonisë së mbylljes para ndeshjes finale në Berlin.
Kjo performancë shënoi fillimin e marrëdhënies së saj afatgjatë me turneun e FIFA-s, megjithëse në atë kohë ajo ende nuk kishte statusin e fytyrës së Kupës së Botës që do të fitonte disa vite më vonë.
Katër vjet më vonë, Shakira u bë fytyra e Kupës së Botës. Ajo u zgjodh nga FIFA për të interpretuar këngën zyrtare të turneut, "Waka Waka (This Time for Africa)", të cilën e regjistroi me grupin afrikano-jugor Freshlyground.
Kënga u shfaq premierë para fillimit të turneut dhe Shakira e performoi atë në koncertin hapës dhe përsëri gjatë ceremonisë së mbylljes para finales në Johanesburg. "Waka Waka" i tejkaloi shpejt kufijtë e futbollit dhe u bë një nga këngët më të suksesshme të lidhura me Kupën e Botës. Sot, ajo ka miliarda shikime dhe transmetime dhe shpesh konsiderohet himni më i njohur i futbollit të të gjitha kohërave.
Për shumë tifozë, "Waka Waka" është sinonim i Kupës së Botës.
Pas suksesit të saj në Afrikën e Jugut, Shakira u rikthye në Kupën e Botës në Brazil. Edhe pse kënga zyrtare e turneut nuk ishte e saj, por "We Are One (Ole Ola)" e interpretuar nga Pitbull, Jennifer Lopez dhe Claudia Leitte, kënga e Shakirës "La La La" (Brazil 2014) u bë një nga hitet më të mëdha muzikore të lidhura me turneun.
Ajo e performoi këngën gjatë ceremonisë mbyllëse para finales midis Gjermanisë dhe Argjentinës në stadiumin Maracanã në Rio de Janeiro, duke u bërë një nga të paktat interpretuese që kanë performuar në dy finale radhazi të Kupës së Botës.
Pas një mungese 12-vjeçare nga skena botërore e futbollit, Shakira u rikthye në ceremoninë e hapjes së Kupës së Botës 2026, të organizuar bashkë nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Meksika. Këtë herë, ajo performoi "Dai Dai", këngën zyrtare të turneut, të cilën e performoi me Burna Boy.
Në ceremoninë e hapjes në Mexico City, ajo e performoi këngën para dhjetëra mijëra spektatorëve dhe miliona njerëzve që e shikonin në ekrane anembanë botës, duke u bërë artistja e parë që mori pjesë në katër Kupa të ndryshme Botërore.