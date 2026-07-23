A e “manipuloi” Spanja me të vërtetë finalen e Kupës së Botës kundër Argjentinës? Zbërthehen të gjitha pretendimet e konspiracionit
Kombëtarja e Spanjës bëri histori duke fituar titullin e saj të dytë të Kupës së Botës pasi mposhti Argjentinën me rezultat 1-0 në finale, por rezultati u pasua nga një valë teorish të çuditshme konspiracioni në internet.
Argjentina dështoi të regjistronte një gjuajtje të vetme në portë gjatë 120 minutave në stadiumin MetLife, duke i lënë disa tifozë të pyesin se si një ekip me Lionel Messin dhe disa lojtarë të klasit botëror mund të dukej kaq ndryshe nga vetja në skenën më të madhe të futbollit.
Disa madje pretenduan se ndeshja ishte “manipuluar” në favor të Spanjës, duke argumentuar se lojtarët e Argjentinës e dinin rezultatin paraprakisht dhe thjesht po luanin skenarin.
Për të mbështetur teorinë e tyre, tifozët treguan më shumë se 10 “të dhëna” që besonin se provonin se finalja ishte e manipuluar.
Ja pretendimet kryesore që qarkullojnë në internet - dhe çfarë ndodhi në të vërtetë.
Le t’i shqyrtojmë pretendimet një nga një, transmeton Telegrafi.
Familja e Messit ishte në të vërtetë në stadium
Një nga pretendimet më të mëdha në internet ishte se familja e Lionel Messit nuk mori pjesë në finale. Kjo nuk ishte e vërtetë.
Antonela Roccuzzo dhe fëmijët e tyre ishin të pranishëm në stadiumin MetLife, me kamerat që më vonë i treguan ata duke u larguar nga vendi pas vërshëllimës së fundit pas humbjes shkatërruese të Argjentinës.
Presidenti i Argjentinës nuk e kishte planifikuar kurrë të merrte pjesë
Arsyeja e mungesës së Javier Milei ishte shumë më e thjeshtë: supersticioni.
Presidenti i Argjentinës kishte shpjeguar më parë se nuk donte të merrte pjesë në finale sepse kishte frikë se prania e tij mund të "shkatërronte" shanset e ekipit.
Diego Simeone ishte aty
Një tjetër pretendim sugjeroi se Diego Simeone humbi finalen.
Në realitet, trajneri i Atletico Madridit ishte në stadium me gruan e tij, Carla Pereyra, dhe madje u shfaq në televizion para fillimit të ndeshjes.
Lautaro Martinez nuk mungonte
Sulmuesi i Argjentinës ishte i dukshëm midis zëvendësuesve gjatë ndeshjes dhe u shfaq gjithashtu veçmas pas vërshëllimës së fundit.
Mungesa e pamjeve nga afër ishte thjesht një zgjedhje transmetimi, jo provë e diçkaje të pazakontë.
Lëndimet e Argjentinës nuk ishin të dyshimta
Lisandro Martinez dhe Cristian Romero janë ndër lojtarët më të prirur ndaj lëndimeve në skuadrën e Argjentinës, me Romeron që mbërriti në turne me një problem të përsëritur në gjurin e djathtë.
Duke pasur parasysh intensitetin e stilit të tyre mbrojtës, lëndimet gjithmonë dukeshin si një mundësi.
Fakti që të dy patën probleme në stadiumin MetLife gjithashtu nuk i habiti disa tifozë të NFL-së. Vendi është lidhur më parë me një numër të lartë lëndimesh serioze pa kontakt në pjesën e poshtme të trupit.
Ndërsa problemi shpesh lidhet me barin artificial të përdorur gjatë ndeshjeve të NFL, sipërfaqet e përkohshme të barit të instaluara për turnetë e futbollit gjithashtu mund të krijojnë sfida. Vrapimi, ndryshimi i drejtimit dhe ulja në tokë të paqëndrueshme mund të ushtrojnë stres shtesë në nyje dhe muskuj.
A ishin të çuditshme zëvendësimet e Scalonit?
Zëvendësimet e trajnerit të Argjentinës, Lionel Scaloni, ishin një tjetër pikë kritike, por ato nuk ishin aq të pazakonta sa sugjeruan disa.
Problemi më i madh ishte qasja e Argjentinës. Pasi Lisandro Martinez u detyrua të largohej, Scaloni kishte nevojë për dikë që mund ta ndihmonte Argjentinën të përparonte topin nga mbrapa.
Nicolas Otamendi ishte zëvendësimi natyror mbrojtës, por ai nuk ofron të njëjtat cilësi në posedim - gjë që shpjegon pse Leandro Paredes u fut për të ndihmuar Argjentinën të rifitonte kontrollin.
Ndryshimet e tjera u detyruan kryesisht nga rrethanat, duke përfshirë dëmtimin e Romeros dhe kartonin e kuq të Enzo Fernandez, ndërsa të tjerat pasqyruan nevojën e Argjentinës për të ndjekur lojën dhe për të pasur më shumë posedim.
Pse Argjentina nuk ishte në gjendje të barazonte kontrollin e Spanjës
Mungesa e posedimit të topit dhe kërcënimi sulmues i Argjentinës u bënë gjithashtu një temë kryesore diskutimi pas finales - por kishte një shpjegim taktik pas kësaj.
Gjatë turneut, Argjentina u përshkrua me shaka si eksperimenti "po sikur Atletico Madrid të kishte Lionel Messin?". Ndërsa ishte menduar si shaka, kishte njëfarë të vërtete pas krahasimit.
Nuk kishte asgjë të habitshme në lidhje me dominimin e posedimit të Spanjës dhe përfundimin e shumë më tepër pasimeve. Situata ishte e ngjashme me një ndeshje Barcelona kundër Atletico Madrid: Atletico mund të kontrollojë lehtësisht ndeshjet kundër shumë kundërshtarëve, por kundër një skuadre të ndërtuar rreth mbajtjes së topit, ata nuk kanë gjasa të diktojnë ritmin.
Argjentina e dinte saktësisht se çfarë lloj ndeshjeje po përballej. Plani i tyre ishte i qartë: të mbroheshin thellë, të thithnin presionin dhe të prisnin për mundësi të rralla në kundërsulm.
Kjo qasje u bë edhe më e vështirë për t’u zbatuar pas lëndimeve të të dy qendërmbrojtësve dhe kartonit të dytë të verdhë të Enzo Fernandez i la ata me më pak mundësi. Megjithatë, pavarësisht se kaluan pjesën më të madhe të ndeshjes pa top, Argjentina tregoi qëndrueshmërinë e saj - dhe pas golit hapës të Ferran Torres, ata madje arritën të krijonin disa raste të mëdha në fund të kohës shtesë.
Nëse e keni parë Copa America 2024, nuk u habitët me mënyrën se si luajti Argjentina kundër Spanjës.
Edhe në finalen kundër Kolumbisë, skuadra e Lionel Scalonit kishte shumë më pak posedim të topit dhe tentoi shumë më pak gjuajtje në përgjithësi. Ky ishte një masterklas i Emiliano Martinez që përfundoi në Argjentinë duke gjetur fitoren në kohën shtesë.
Diçka e ngjashme mund të kishte ndodhur të dielën nëse nuk do të ishin lëndimet dhe kartoni i kuq.
Pse Cristian Romero nuk e përshëndeti Donald Trump?
Vendimi i Cristian Romero për të injoruar Donald Trump gjatë ceremonisë pas ndeshjes shkaktoi gjithashtu diskutime në internet - por ai nuk ishte i vetmi lojtar që u duk i pakëndshëm me ndërveprimin.
Disa lojtarë të Spanjës u panë gjithashtu duke shmangur përshëndetjen, përfshirë portierin Unai Simon, i cili u bë viral pasi u shfaq duke kaluar drejtpërdrejt pranë ish-presidentit të SHBA-së. Romero thjesht ndoqi shembullin, duke shfrytëzuar rastin për të vazhduar të ecte në vend që të shtrëngonte duart.
Sa i përket skuadrës më të gjerë të Argjentinës, pretendimet se lojtarët "u zhdukën" pas finales ishin gjithashtu mashtruese.
Shumica e skuadrës u kthyen në shtëpi, me shumicën e skuadrës që mbërriti në Buenos Aires të hënën pasdite.
Megjithatë, Lionel Messi zgjodhi të mos merrte pjesë në paradën e autobusit të hapur. 39-vjeçari u kthye në Rosario herët të martën në mëngjes, pasi fluturoi privatisht nga Miami dhe shkoi direkt në shtëpinë e familjes së tij, duke shmangur turmën e mbështetësve që prisnin ta mirëprisnin.
Ndonjëherë shpjegimi më i thjeshtë është ai i duhuri: Spanja ishte thjesht skuadra më e mirë atë natë, ndërsa Argjentina duroi një nga performancat e saj më të vështira në momentin më të keq të mundshëm. /Telegrafi/