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Kupa e Botës 2030 do të zhvillohet kryesisht në Spanjë, Portugali dhe Marok, por turneu do të ketë një hapje historike edhe në Amerikën e Jugut, me ndeshjet e para që do të luhen në Uruguai, Argjentinë dhe Paraguai.

FIFA ka vendosur që ndeshjet hapëse të zhvillohen në tre vende historike të futbollit botëror, për të shënuar 100-vjetorin e Kupës së Botës.

Uruguai është përzgjedhur pasi ishte vendi mikpritës i turneut të parë në vitin 1930. Argjentina është përfshirë si finalistja e asaj gare historike, ndërsa Paraguai është zgjedhur për arsye simbolike dhe përfaqësimi rajonal në futbollin e Amerikës së Jugut.

Pse pikërisht Paraguai?

Sipas vendimit të FIFA-s, Paraguai është shpërblyer si një nga vendet pritëse të ndeshjeve hapëse për të nderuar kontributin e tij në futbollin botëror dhe rolin e tij si anëtar i CONMEBOL.

Gjithashtu, Paraguai ishte pjesë e gjashtë ekipeve të Amerikës së Jugut që morën pjesë në Kupën e parë të Botës në vitin 1930, së bashku me Uruguain, Argjentinën, Brazilin, Kilin dhe Perunë.

Megjithëse në atë turne nuk arriti të kalonte fazën e grupeve, vendi mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së futbollit në rajon.

Kualifikim automatik si vend pritës

Ashtu si Spanja, Portugalia, Maroku, Uruguai dhe Argjentina, edhe Paraguai do të kualifikohet automatikisht për Kupën e Botës 2030 si vend pritës.

Kjo do të jetë hera e parë që një Kupë Bote fillon në tre kontinente të ndryshme simbolikisht, duke lidhur historinë e turneut me të ardhmen e tij moderne.

FIFA synon që “Kupa e Botës së 100-vjetorit” të jetë një nga edicionet më të veçanta në historinë e futbollit botëror. /Telegrafi/

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