A e dini pse Paraguai do të jetë një nga qytetet pritëse për Kupën e Botës të vitit 2030?
Kupa e Botës 2030 do të zhvillohet kryesisht në Spanjë, Portugali dhe Marok, por turneu do të ketë një hapje historike edhe në Amerikën e Jugut, me ndeshjet e para që do të luhen në Uruguai, Argjentinë dhe Paraguai.
FIFA ka vendosur që ndeshjet hapëse të zhvillohen në tre vende historike të futbollit botëror, për të shënuar 100-vjetorin e Kupës së Botës.
Uruguai është përzgjedhur pasi ishte vendi mikpritës i turneut të parë në vitin 1930. Argjentina është përfshirë si finalistja e asaj gare historike, ndërsa Paraguai është zgjedhur për arsye simbolike dhe përfaqësimi rajonal në futbollin e Amerikës së Jugut.
Pse pikërisht Paraguai?
Sipas vendimit të FIFA-s, Paraguai është shpërblyer si një nga vendet pritëse të ndeshjeve hapëse për të nderuar kontributin e tij në futbollin botëror dhe rolin e tij si anëtar i CONMEBOL.
Gjithashtu, Paraguai ishte pjesë e gjashtë ekipeve të Amerikës së Jugut që morën pjesë në Kupën e parë të Botës në vitin 1930, së bashku me Uruguain, Argjentinën, Brazilin, Kilin dhe Perunë.
Megjithëse në atë turne nuk arriti të kalonte fazën e grupeve, vendi mbetet pjesë e rëndësishme e historisë së futbollit në rajon.
Kualifikim automatik si vend pritës
Ashtu si Spanja, Portugalia, Maroku, Uruguai dhe Argjentina, edhe Paraguai do të kualifikohet automatikisht për Kupën e Botës 2030 si vend pritës.
Kjo do të jetë hera e parë që një Kupë Bote fillon në tre kontinente të ndryshme simbolikisht, duke lidhur historinë e turneut me të ardhmen e tij moderne.
FIFA synon që “Kupa e Botës së 100-vjetorit” të jetë një nga edicionet më të veçanta në historinë e futbollit botëror. /Telegrafi/